Ученый Пелуффо заявил об обнаружении белка, который влияет на срок жизни

Ученые по всему миру уже несколько десятилетий занимаются исследованиями, направленными на поиск ключа к долголетию. Они изучают различные аспекты, которые могут повлиять на продолжительность жизни человека, такие как генетика, питание, окружающая среда и многое другое.

Некоторые специалисты также исследуют определенные белки, которые могут быть связаны с долголетием. Например, белок SIRT1, который является ключевым регулятором процесса старения в клетках, может играть важную роль в продлении жизни. Ученые изучают, как увеличение уровня этого белка может помочь замедлить процесс старения и предотвратить развитие различных заболеваний.

На днях ученый Уго Пелуффо заявил об обнаружении белка, который влияет на срок жизни. Эксперт убежден, что отсутствие белка CD300f в клетках иммунной системы приводит к сокращению продолжительности жизни и патологиям, связанным со снижением когнитивных функций и преждевременным старением, с более выраженным эффектом у прекрасной половины человечества.

"У мышей, у которых отсутствовал иммунный рецептор CD300f, преждевременно развивались некоторые патологии, связанные со старением... Более того, мы наблюдали важное влияние на женщин, наиболее пострадавших", – поделился ученый Уго Пелуффо.