О мастерстве и творческой изюминке Примадонны немало говорили и в эпоху СССР, и на постсоветском пространстве. Ее мощный экспрессивный вокал и сильные по смыслу композиции слились воедино с неповторимой сценической мистерией по закону музыкального жанра. Для многих Алла Пугачева стала проводником в мир отечественного искусства, преисполненного магии аккордов и гармонии звука.

В прошлом году народная артистка России покинула страну на фоне общественных волнений. Вместе с супругом-иноагентом и детьми она отправилась в Израиль. Пока возлюбленный Аллы Пугачевой отличался скандальными речами о родине, звезда хранила молчание вопреки провокациям недругов.

Сейчас Примадонна изредка появляется в России и старается тщательно скрывать обстоятельства жизни. Пока журналистам удается сообщать последние новости о судьбе музыкальной легенды. Зачастую Алла Пугачева пребывает на родине, чтобы решить насущные вопросы недвижимости и дела семейные.

Многие коллеги по цеху убеждены, что если певица все-таки бросит якорь в России, то поклонники с большим удовольствием пойдут на ее концерты. По всей видимости, один из выдающихся московских театров тоже ждет, когда Алла Пугачева вернется на родину.

Стало известно, что в Театре Эстрады после реставрации повесили портрет Аллы Пугачевой. Огромная картина красуется на входе в учреждение. Теперь фойе украшено архивной фотографией Примадонны.



Корреспондент "Клео.ру" побывал в Театре Эстрады, желая убедиться в правдивости новостей. Так вот, портрет звезды и правда висит. В кадре Алла Пугачева хороша – можно любоваться.

