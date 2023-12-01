Эксперт Байрамукова объяснила возможные причины перемен во внешности Лаймы Вайкуле

Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала причины возможных изменений внешности известной певицы. Всегда стильная и молодая не по годам Лайма Вайкуле на днях предстала перед публикой без макияжа и фильтров. Звезда, снискавшая славу нестареющей дивы, на этот раз заставила задуматься о переменах в ее внешнем виде не только поклонников, но и специалистов.

Дело все в том, что на днях на YouTube-канале "Сорян, это пранк" вышло новое видео с участием Вайкуле. От камеры не ускользнули глубокие морщины на лице певицы. Подписчики заметили отсутствие фильтров. Возникли самые разные предположения о состоянии артистки.

Известно, что Лайма Вайкуле в начале 90-х перенесла серьезный недуг: у исполнительницы хита "Я вышла на Пикадилли" была диагностирована онкология. Певица проходила лечение и долго восстанавливалась. А в 2022 году в Сети появились слухи о возможном рецидиве болезни. Эту информацию артистка никак не комментировала.



Эксперт объяснила возможные причины перемен во внешности Лаймы Вайкуле. Мадина Байрамукова уточнила, что возраст, так или инче, берет свое. Певице скоро 70 лет, и это не может не отражаться на внешности и состоянии тугора кожи лица. Но это не все. Пластический хирург предположила, что Вайкуле постоянно использовала фильтры, когда выставляла свои фото и видео в Сети. Поэтому ее появление, что называется, "без фильтров", вызвало некое удивление со стороны аудитории.

Также врач подчеркнула, что в нынешнем возрасте певицы ботокс и подтяжки уже неэффективны, а пластические операции -это большой риск. Эксперт отметила влияние возможного рецидива старой болезни. Это тоже может пагубно влиять на состояние кожи.

По словам специалиста, перемены во внешности Лаймы Вайкуле могут быть вызваны совокупностью всех вышеназванных факторов. Тем не менее, артистка выглядит на свой возраст, заключила врач.