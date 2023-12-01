Народный артист РСФСР Андрей Миронов оставил неизгладимый яркий след в советской кинокультуре и театральном творчестве. Кто же забудет его искрометные роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Берегись автомобиля", "Три плюс два"? Однако, несмотря на огромное количество сыгранных киноролей, Миронов был верен всю жизнь одному творческому дому – Московскому театру сатиры.

После окончания Щукинского училища Андрей Александрович был принят в труппу театра. Проработал здесь четверть века. Артист ушел из жизни более 30 лет назад, а его первый и единственный театр продолжает бережно хранить память о своем непревзойденном "Дон Жуане".

В Театре Сатиры показали, как сейчас выглядит гримерная Миронова. В комнате "307", кажется, по-прежнему ощущается атмосфера тех лет, когда на сцене играл знаменитый артист.





Возле окна стоит комод с зеркалами, которые несомненно помнят ежедневную подготовку к спектаклям. Естественно, что после ухода Андрея Миронова гримерку обживали и другие артисты. Однако это не помешало сохранить дух творческой работы всеми любимого актера.





На стенах гримерки висят многочисленные портреты. В углу стоит резной канделябр со свечами, а рядом – стол на таких же резных ножках, очевидно, вылитых из чугуна. Такой вот теплый уголок в гримерной "307", в котором чувствуется ни с чем несравнимая ностальгия.

Также в комнате есть раковина с зеркалами. Этот элемент интерьера просто необходим. Ведь артисты, как известно, наносят на лицо очень много грима. А после спектакля его нужно тщательно смыть.

Так вот уютно и почти по-домашнему устроено место, где когда-то гримировался артист Театра Сатиры Андрей Миронов. Проходят годы. Меняются поколения. Но память продолжает жить.