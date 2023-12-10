Детские тематические вечеринки на Новый год: 5 идей от "Клео.ру"

Все знают, как устроить взрослую вечеринку или корпоратив. А как же праздник для малышей? Елки в детском саду и дошкольных учреждениях – это все же официальные мероприятия. Как удивить своих детей на Новый год и Рождество в кругу семьи? Например, можно устроить незабываемую вечеринку. Выбирайте идеи от "Клео.ру", какая вам больше по душе.

1. В стиле "Зимний лес"

Для этой вечеринки приготовьте несколько игрушек в виде лесных обитателей. Обязательно добавьте новогодний антураж из снежинок, хвои, снега из ваты, гирлянд. Игрушку-сову, например, можно посадить на сучок, а игрушку-зайца – под елку. На стол поставьте угощения для вечеринки: закуски, сладости, горячий шоколад, напитки. Это позволит ребятам переключаться с игр на застолье. Придумайте конкурсы, загадки, интерактив, связанные с жизнью лесных обитателей.

2. В стиле "Сказки о Золушке"

Для этой вечеринки вам потребуется украсить комнату бальными украшениями – лентами, тюлем, бантами, бусами, гирляндами. Для девочек подойдут платья в пол или с пышной юбкой, для мальчиков – брюки и пиджаки. На такой вечеринке можно провести танцы, хороводы, вместе попеть песни и потанцевать парами. Такой Новый год станет самым незабываемым для малышей.

3. В стиле "Фильмы Disney"



Эта вечеринка предполагает просмотр любимого мультфильма под попкорн, сладости и другие угощения для детей. В комнату обязательно добавьте антураж в стиле Disney: это могут быть мягкие игрушки, комиксы, плакаты с любимыми героями. Закажите стилизацию посуды (например, одноразовых стаканов и тарелок). Добавьте конкурсов на лучшую импровизацию из мультфильма.

4. В стиле "Путешествие по миру"

В комнате можно устроить Новый год в стиле какой-то экзотической страны или добавить флаги нескольких стран, а потом во время вечеринки уделять внимание отдельному флагу – проводить игры и конкурсы, связанные с культурой той или иной страны.

5. В стиле "Рождественская сказка"

Чтобы Новый год превратился для детей в настоящую сказку, сделайте вечеринку с самыми любимыми героями. Пусть ребята наденут карнавальные костюмы. Удивите их рождественскими сладостями в форме елок, снежинок, пряничного человечка, звезд и т.д. Игры и конкурсы сделайте с акцентом на участие героев вечера: можно придумать квест или спасение одного из героев из лап "злодея".