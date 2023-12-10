Эксперт Меркулова объяснила, почему бывает страшно идти на собеседование

Карьерный рост – это новый опыт, возможности и улучшение материального благосостояния. Но даже одна мысль о собеседовании в новую компанию или разговоре с руководителем о повышении пробирает до дрожи и приводит в ступор.

Страх в такой ситуации – это нормально. Об этом рассказала тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Маргарита Меркулова.

Она назвала 4 самые распространенные причины этого состояния. Зная о них, можно проработать свой страх и волнение перед разговором с руководителем.





В первую очередь, это боязнь отказа . Люди боятся, что им скажут "нет". Это может подорвать самооценку и уверенность в себе как в специалисте.

Вторая причина – отсутствие готовности к серьезному разговору с руководителем . Очень сложно без подготовки аргументировать свою позицию и спокойно донести пожелания.

Третьей причиной может быть непонимание работы компании и всех процессов, через которые нужно пройти для повышения.

Четвертой причиной Маргарита Меркулова называет страх потерять уважение и доверие коллег .





По мнению эксперта, для успешных переговоров о возможном повышении, нужно следовать следующим рекомендациям:

уделить время подготовке, определить и сформулировать свою роль в компании и ближайшие цели, чтобы понимать, к чему стремиться;

составить список из всех успехов и результатов своей работы, анализировать прогресс и обратить внимание на слабые места;

рассказывать руководителю о своих успехах и достижениях в работе, предлагать решения возникающих проблем;

изучить структуру компании и политику повышения по службе и следить за открытыми вакансиями;

не бояться отказа, так как он не перечеркивает профессиональные достижения, а может дать мотивацию для улучшения навыков или знаний.

Всегда стоит помнить, что любой разговор с руководителем или собеседование – это важный опыт, который позволяет развиваться и улучшить коммуникативные навыки.