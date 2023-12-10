Преподаватель Шмонина озвучила 5 эффективных способов улучшения памяти

Мы живем в таком ритме, что не всегда есть время просто остановиться на минутку и подумать. Из-за этой постоянной суеты и стресса страдают наши когнитивные способности. И запомнить небольшой список покупок или адреса друзей становится для нас непосильной задачей. Преподаватель Светлана Шмонина рассказала, как улучшить память с помощью 5 лайфхаков.

Первый совет – развешивать везде стикеры или поставить на телефон обои с информацией, которую нужно запомнить. Чем большое стикеров, тем лучше. Преподаватель убеждена, что увидев нужную информацию 10, 20, 30 раз за день на стикере, вы ее точно запомните.





Второй совет подходит для аудиалов. Светлана рекомендует записывать нужную информацию голосом на диктофон или в голосовые сообщения и переслушивать, выполняя домашние дела.

Третий совет, который дала Светлана Шмонина, – это делиться информацией. Если вам нужно что-то запомнить, расскажите это родителям, друзьям, домашним животным и кому годно.Так информация усваивается лучше. Этим пользуются преподаватели во всем мире.

Четвертый совет от Светланы – добавить ассоциации и эмоции. Если вы задумываетесь о том, как улучшить память, просто придумайте веселую или нелепую ассоциацию с тем, что нужно запомнить. Это может быть что угодно – история из детства, смешное слово или любимая песня. Главное, чтобы это все наводило на мысль о том, что вы запоминаете. А если вы запоминаете список, можно составить из первых букв каждой строки слово, которое и станет ассоциацией.





Пятый совет – использовать современные технологии и скачать специальные приложения, которые помогают тренировать память и концентрироваться на важном. К тому же, решая задачи в приложении, можно скоротать время по пути на работу или домой.

Светлана Шмонина отметила, что эти лайфхаки работают только при соблюдении трех условий: хорошего крепкого сна, здорового сбалансированного питания и достаточной физической активности. Эти факторы и советы от специалиста помогут ответить на вопрос "как улучшить память" и больше не забывать о важном.