Самые обсуждаемые разводы знаменитых пар в 2023 году

Константин Меладзе и Вера Брежнева в этом году шокировали поклонников заявлением о разводе. Многие до сих пор не могут поверить, что этот творческий и семейный союз распался. Известный продюсер и экс-солистка “Виа Гры” были вместе 8 лет, а в октябре этого года стало известно, что их история закончена. Сами уже бывшие супруги никак не комментируют это событие.





Осенью 2023 стало известно, что футболист Павел Погребняк развелся с женой Марией. Супруги разошлись тихо, не привлекая всеобщее внимание. Мария не стала претендовать на раздел имущества с известным футболистом. Она настаивает только на уплате алиментов на их сыновей.





Неожиданностью стал развод Кати Лель и Игоря Кузнецова. Брак длился 15 лет, супруги всегда выглядели счастливыми и влюбленными, когда появлялись на светских мероприятиях. Певица поделилась, что они с мужем просто в какой-то момент оказались на разных энергетических уровнях, из-за этого она и решилась на развод.





Зарубежные звезды тоже в этом году шокировали поклонников разводами. Так, например, брак эпатажной певицы Бритни Спирс закончился по инициативе ее супруга. Сэм Асгари – фитнес-инструктор, с которым поп-дива была в браке 7 лет, не смог больше выносить неадекватное поведение супруги. Сейчас экс-муж требует у Бритни деньги, поэтому скандал по поводу их развода не утихает.





Настоящим удивлением для поклонников стал развод актера Хью Джекмана. Он прожил с Деборой-Ли Фернесс 27 лет, но в этом году пара решила все-таки разойтись. Хью отмечает, что супруга всегда очень поддерживала его, и он это очень ценит. Имущество экс-супруги поделили пополам без скандалов и претензий.





Звездная пара – Джо Джонас и Софи Тернер – тоже не смогла сберечь семейное счастье и сообщила о разводе в 2023 году. После рождения двух дочерей отношения между супругами стали заметно ухудшаться. Джо подал на развод тайно, об этом Софи узнала только из СМИ. Певец обвиняет свою жену в том, что она плохая мать и занимается только своей карьерой. Затем Софи и Джо пришлось проходить через судебные тяжбы, чтобы определить, где будут жить дети – с мамой в Великобритании или с папой в США.





В 2023 году разводы некоторых знаменитостей стали настоящим шоком для многих. Но будем надеяться, что все они сделали правильный выбор, и их личная и творческая жизни станут еще богаче и ярче.