Ученые из Китая выяснили серьезные последствия отсутствия завтрака

Завтрак для современных жителей больших городов – это настоящая роскошь. Рано утром в суете, собираясь на работу, многие не успевают даже выпить кофе, что уж говорить о полноценном приеме пищи. Но оказывается, отсутствие завтрака может негативно повлиять на здоровье и умственных способностях человека в будущем.





Ученые из Чжэцзянского университета провели исследования и обнаружили, что у людей, которые не завтракают, возрастает риск когнитивной дисфункции. В ходе исследования были проанализированы данные 3342 мужчин, средний возраст которых 62 года. Ученые исследовали их пищевые привычки и сопоставляли полученные данные с состоянием когнитивных функций. Благодаря этому эксперименту было обнаружено, что люди, которые систематически пропускают завтрак, хуже концентрируются, плохо запоминают информацию и неточно воспринимают ее.

Диетологи также утверждают, что постоянный пропуск завтрака повышает риск развития различных болезней сердца, ожирения и сахарного диабета. Казалось бы, меньше еды – здоровее организм. Но на самом деле отсутствие завтрака приводит к дисбалансу веществ в организме и их активному накоплению. Именно это и приводит к серьезным последствиям для здоровья.





Но не каждый завтрак одинаково полезен. Съесть утром шоколадный тортик или булочку с корицей и запить крепким кофе с молоком, конечно, приятно. Но для организма это совсем не полезно. Важно, чтобы завтрак содержал все важные элементы и насыщал надолго.

Эндокринологи и нутрициологи рекомендуют выбирать на завтрак блюда, насыщенные белками, жирами и сложными углеводами. А тортик или булочка – это источник простых углеводов. Сытость от них очень быстро пройдет, и захочется есть еще больше.





Идеальным завтраком для сохранения здоровья и когнитивных функций организма можно считать яйца с салатом и цельнозерновым хлебом, омлет или творог с овощами или запеканку. Главное – не пропускать драгоценный прием пищи и заботиться о своем здоровье и самочувствии.