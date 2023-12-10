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Зодиакальные предпочтения в интерьере: дизайн дома в зависимости от вашего астрологического знака

Зодиакальные предпочтения в интерьере: дизайн дома в зависимости от вашего астрологического знака

Подбор стиля интерьера по гороскопу для каждого знака зодиака.

Надя Кармин, основатель дизайнерской студии Carmine Home, утверждает, что, учитывая астрологический архетип, возможно создать пространство, которое гармонично соответствует личности и предпочтениям его владельца. Выбор стиля интерьера напрямую зависит от характера и личности человека, который будет в нем жить. Если учитывать особенности каждого знака зодиака, то можно создать уникальный и гармоничный дизайн по гороскопу. 

ОВЕН 

По гороскопу Овнам рекомендуется внести в дизайн помещения теплые тона, такие как алый и солнечный. Акцентируйте внимание на металлических декорациях, включающих элементы из железа или бронзы. 

Фото: Pixabay.com

ТЕЛЕЦ 

Для людей под знаком Тельца центральное место в оформлении занимают темы умиротворения и комфорта.Обогащение интерьера мягкими и уютными аксессуарами, такими как плюшевые ковры или портьеры из шелка, создаст ощущение нежности и спокойствия.

Фото: Pixabay.com

БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецы склонны к выбору ярких оттенков: от изумрудного и синего до пурпурного, чтобы создать интерьер, выделяющийся своей эксклюзивностью. Вам следует добавить в интерьер декоративные элементы из различных культур и эпох. 

Фото: Pixabay.com

РАК 

По гороскопу Раки предпочитают окружать себя мягкими оттенками – пастельно-голубым, розовым или цветом лаванды. Включение в интерьер элементов, напоминающих о природе, например, домашних растений или небольших водных источников, поможет Ракам достичь чувства согласия и покоя в их жилище.

Фото: Pixabay.com

ЛЕВ 

Львы склонны окружать себя предметами, которые отражают величие и блеск, применяя в отделке такие оттенки, как огненно-красный, благородный золотистый или искрящийся серебристый. Обогатить интерьер можно за счет использования предметов из ценных материалов, таких как лоснящийся мрамор или гладкий шелк. 

Фото: Pixabay.com

ДЕВА

Люди этого знака стремятся к созданию минималистического пространства с преимущественным использованием спокойных, нейтральных оттенков. Внесение элементов из природных материалов, таких как дерево или камень, позволит достичь гармонии. 

Фото: Pixabay.com

ВЕСЫ

Весы предпочитают мягкие оттенки, такие как лавандовый, бледно-голубой или светло-розовый, которые отражают их оценку прекрасного в оформлении своего жилища.

Фото: Pixabay.com

СКОРПИОН 

Предпочтение Скорпионов по гороскопу отдаётся насыщенным оттенкам, включая темно-синий, бордовый или элегантный чёрный. Для добавления неповторимости в атмосферу выбираются акценты из необычных материалов, вроде массива редких пород дерева или натуральной кожи.

Фото: Pixabay.com

СТРЕЛЕЦ 

Предпочтение Стрельцов отдается солнечному желтому, огненному красному или теплому оранжевому. Обстановка должна быть украшена предметами из органических материалов, включая бамбук или джут. 

Фото: Pixabay.com

КОЗЕРОГ 

Козероги отдают предпочтение пространствам, где царит ощущение спокойствия и функциональности. Их жилище должно быть выражением утонченности и сдержанности, с акцентом на использовании натуральных материалов в их самом чистом виде и оттенках. 

Фото: Pixabay.com

ВОДОЛЕЙ 

Нестандартная мебель, объединяющая в себе удобство и функциональность, в сочетании с декоративными элементами, бросающимися в глаза своей эксцентричностью, помогут создать в пространстве Водолеев особенную атмосферу.

Фото: Pixabay.com

РЫБЫ 

В пространстве Рыб царит благодать и тишина, подчеркнутые мягкими тонами: лазурью, лиловым, бледно-розовым и чистым белым. По гороскопу для этого знака зодиака добавление элементов, напоминающих о природе, таких как зелёные растения или живописные аквариумы, поможет усилить ощущение единения с природой и визуально подчеркнуть их стремление к гармонии.

Фото: Pixabay.com

10 декабря 2023, 06:22
Фото: Pixabay.com
Владимир Глазов
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