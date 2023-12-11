Стильный 2024 год: разбираем актуальные бьюти-тренды в макияже

Редакция "Клео.ру" изучила этот стильный вопрос и готова представить любимым читательницам актуальные бьюти-тренды в макияже на 2024 год. Самое главное, о чем следует помнить, что мейкап – это в первую очередь про индивидуальность, а уже потом про стиль. Поэтому если вы предпочитаете что-то классическое, то спешим вас обрадовать: простой и естественный макияж в грядущем году все еще занимает позиции в списке актуальных вариантов. А мы пока предлагаем рассмотреть остальные модные тренды.

1. Цветные стрелки

Цветные стрелки в 2024 году будут как никогда актуальны. Во-первых, такое яркое оформление выглядит красиво и даже дерзко. Во-вторых, такой макияж будет уместен на вечерних мероприятиях. Можете смело экспериментировать с количеством стрелок и их цветом.

2. Цветной смоки-айс

Обычно, когда речь идет о смоки-айс, в голове сразу появляется образ, выполненный в темных или серо-коричневых тонах. Однако в 2024 году в тренде будет именно цветной вариант данного макияжа. Яркое оформление создаст более острое и четкое очертание лица.

3. "Влажный" макияж

Такой макияж уже длительное время в тренде. Благодаря своему сияющему и слегка влажному виду, он способен придать коже лица более здоровый вид. Главное – не делайте яркие акценты на глаза и губы, это будет чрезмерно утяжелять мейкап.





4. С акцентом на губы

Макияж с акцентом на губы будет стильным решением в 2024 году. Главный совет: чтобы не превратиться в персонажа фильма ужасов, следует не переборщить. Лучше всего использовать помаду с вишневым оттенком или тинт для губ. Нанося эти косметические продукты, можно создать эффект слега покусанных губ. Такой вариант также будет актуальным.

5. "Паучьи" лапки

Этот бьюти-тренд постепенно набирает обороты. Если ранее для создания такого макияжа использовалась лишь тушь, то сейчас в ход идут и накладные ресницы. Быть может, "паучьи" лапки и не подходят для ежедневной носки, но на вечернем мероприятии будут выглядеть весьма стильно.

6. Румяна

Румяна являются неотъемлемой частью любого макияжа. В грядущем 2024 году розовые щечки будут как никогда актуальны. Оттенки, которым следует отдать предпочтение, варьируются от розового до красного. Главное – добиться естественного детского румянца, как после прогулки на снежной горке.

7. Веснушки

Времена, когда девушки стеснялись своих веснушек, остались в прошлом. Сейчас же представительницы прекрасного пола любыми способами пытаются их себе нарисовать. В новом 2024 году такая изюминка будет являться стильным решением в макияже.

8 Брови

Оформление бровей вверх уже давно является стильным трендом и в 2024 году не собирается никуда исчезать. Однако медленно, но верно, прямиком из 90-х годов к нам возвращается мода на брови-ниточки. Правда, не стоит сразу бежать и выщипывать волоски. Можно использовать тональный крем и закрасить лишнее.