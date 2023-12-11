Психологи рассказали, нормально ли верить в Деда Мороза в подростковом возрасте

Вера в Деда Мороза имеет свои истоки в русских народных сказках и преданиях. Дед Мороз – добрый и щедрый волшебный старик, который приносит подарки детям и исполняет их желания. По мнению психолога Анны Бояринцевой, понимание того, что Дед Мороз – вымышленный персонаж, происходит не в определенном возрасте, а по мере взросления и познания мира. Только тогда дети начинают понимать, что сказочного волшебника на самом деле не существует, а он всего лишь символ новогодних праздников. Кроме того, по мнению психолога, раскрывать правду о том, что Деда Мороза не существует, не стоит до того момента, пока сам ребенок не начнет интересоваться. Однако если на такие мысли ваше чадо наводят другие дети, то в таком случае нужно поговорить с ним и объяснить, что никто никогда не сможет отнять его веру.





Стоит отметить, что вера в Деда Мороза может служить своего рода связующим звеном между разными поколениями и членами семьи. Она может быть предметом обсуждения, воспоминаний и совместной радости, что способствует укреплению семейных взаимоотношений и созданию особой связи между родителями и детьми.

"Не дед, а идеал, пример для подражания", – отмечает эксперт.

А нормально ли верить в Деда Мороза даже в подростковом возрасте? На этот вопрос у эксперта по нейропсихологии Валерии Солтан есть свое мнение. Она убеждена, что чем ярче в детстве и юношестве атмосфера сказки и магии, тем будет проще уже в осознанном возрасте переживать разные сложные моменты, неудачи, а также радоваться мелочам.