Нутрициолог Кондаурова рассказала, как приготовить диетический "Оливье"

Нутрициолог Анастасия Кондаурова решила поделиться секретом диетической версии неподменного салата. Он не только помогает создать новогоднюю атмосферу, но и может оказать положительное влияние на фигуру. Эксперт с радостью предлагает несколько советов о том, как добавить немного полезности в "Оливье", не утратив при этом его вкуса.

Главным источником вреда в традиционном "Оливье" является майонез, поэтому рекомендуется заменить его на нежирный греческий йогурт. Кроме того, Кондаурова советует добавить больше свежих овощей, таких как огурцы, помидоры и зеленый горошек, чтобы увеличить содержание витаминов, минералов и клетчатки.

Еще один способ придать "Оливье" дополнительную пользу и снизить его калорийность – это заменить колбасу на куриную грудку, что поможет уменьшить количество насыщенных жиров и удалить ненужные химические добавки. Кроме того, можно добавить немного тертой моркови и яблока, чтобы сделать салат еще более питательным.





НОВОГОДНИЙ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ РЕЦЕПТ "ОЛИВЬЕ" ОТ РЕДАКЦИИ КЛЕО.РУ

Вам понадобятся:

Средние картофелины – 4 штуки;

Морковь – 2 штуки;

Свежие огурцы – 200 грамм;

Маринованные грибы – 200 грамм;

Консервированный зеленый горошек – 150 грамм;

Куриное филе в отварном виде – 150 грамм;

Яйца куриные – 2 штуки;

Греческий йогурт обезжиренный – 150 грамм;

Приправы: соль, перец – по вкусу;

Зелень для украшения.





Способ приготовления:

Промойте картошку с морковью, затем сварите их в подсоленной воде вместе с яйцами;

Очистите отварные овощи, нарежьте их на кубики примерно одного размера и переложите в объемную миску;

В отдельной емкости соедините диетический греческий йогурт с солью и перцем для вкуса;

В большой миске соберите необходимые ингредиенты: огурцы, грибы, зеленый горошек и вареную куриную грудку;

Отделите белки от желтков вареных яиц, измельчите желтки и добавьте их в миску к остальным ингредиентам;

После этого добавьте приготовленный соус и основательно перемешайте;

Наконец, украсьте салат зеленью и аккуратно нарезанными яичными белками, добавив эстетическую изысканность;

Подавайте салат в охлажденном виде.









Дорогие читатели, важно помнить, что здоровое питание – это обязанность каждого из нас. Надеемся, что этот рецепт новогоднего диетического "Оливье" будет радовать вас и ваших близких за ужином в этот чудесный праздник.