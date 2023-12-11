Как научиться притягивать успех и деньги: советы от "Клео.ру"

Успешный человек всегда находится в центре событий. К нему тянутся люди, удачные обстоятельства и деньги. Но можно ли развить эту способность? Как стать успешным и богатым? Мы собрали для вас несколько рекомендаций для того, чтобы усилить свой личный магнетизм.

1. Работайте над уверенностью в себе

Если вы чувствуете, что у вас пробел в этом вопросе, то постарайтесь приложить усилия и начать работать над своей уверенностью. Ничто так не притягивает других людей и ресурсы, как способность смело идти по жизни. Уверенность можно тренировать. Для этого в современном мире есть много возможностей. Самый известный – это поход к психологу и работа над внутренними установками.

2. Развивайте умение слушать

Как стать успешным и богатым при помощи умения слушать? Этот навык помогает заполучить самых лучших клиентов, самых перспективных бизнес-партнеров. Ничто так не располагает к человеку, как искренний интерес с его стороны, согласитесь? Старайтесь быть внимательным и чутким к жизни других людей. Научитесь слышать человека. Порой, его слова не всегда совпадают с тем, то он на самом деле чувствует. Избегайте равнодушия. Ваш неподдельный интерес всегда будет ощущаться собеседником и вызывать отклик.





3. Будьте добродушны и не скупитесь на улыбку

Открытость и улыбка – это прекрасный способ сказать другому человеку, что вы расположены к нему доброжелательно. Такой настрой снимает все преграды в общении и снижает тревожность в коммуникациях. Угрюмость никого не красит и не прибавляет энергии. Посмотрите на детей: они всегда улыбаются и знают чего хотят! И подумайте, к какому продавцу вы скорее подойдете? К тому, который улыбается, или к тому, который серее тучи?

4. Учитесь искусству коммуникации

Навык грамотного общения – это возможность заявить о себе миру, завязать необходимые связи и расширить круг знакомств. Развитие именно этой способности даст ответ на вопрос, как стать успешным и богатым. Невозможно быть для всех хорошим, однако можно быть эффективным в общении. Это разные вещи. Искусство диалога -это целая наука. Но плоды ее познания очень вас порадуют. Купите пару-тройку книг по этой теме, найдите грамотного специалиста, который вам импонирует, и послушайте его лекции. И главное – практикуйте! Как известно, именно искусство коммуникации позволяет выстроить эффективные продажи и найти высокооплачиваемую работу!

5. Проявляйте свою индивидуальность

Люди, личность которых выходит за рамки общепринятых стандартов, очень привлекательны. Их могут ругать, критиковать, им могут завидовать, но тот факт, что на них многие хотят быть похожими – неоспорим. Оригинальность – это ключ к успеху.





6. Развивайте эмпатию

Способность понимать потребности людей без слов – это отличный навык, чтобы построить эффективное общение и добиться успеха. Ваш отклик в случае развитого эмоционального интеллекта будет значительно выше, чем у других. Это всегда вызывает симпатию и желание общаться с вами.

7. Ставьте смелые цели

Не стоит быть скромным в желании чего-то достичь. Как говорила героиня одного известного фильма: "Полюбить - так королеву, проиграть – так миллион!". Большие цели помогут вам сгенерировать внутреннюю готовность побеждать. И даже, если что-то не получится, опыт будет бесценным. Ведь именно он и прокладывает нам дорогу вперед. Такой настрой не оставит для вас других вариантов, кроме как стать успешным и богатым.