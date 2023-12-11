Мать 17-ти детей рассказала, как сэкономить на подарках к Новому году

Новогодний период, несомненно, является особенным временем для наших детей. Они с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и надеются, что их заветные желания сбудутся. Однако, как родителям, нам следует помнить, что новогодние подарки – это не только радость для наших детей, но и значительная финансовая нагрузка для нас. Валентина Красникова, мать 17-ти детей, рассказала об ошибках, которые часто допускаются родителями перед праздниками. Рассмотрим некоторые рекомендации о том, как справиться с нескончаемыми тратами в преддверии Нового года.

НЕВЕРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Многие родители склонны считать, что новогодние праздники – это просто время для исполнения детских желаний. Однако, важно помнить, что Новый год – это еще и время для семейного общения, создания теплой и уютной атмосферы. Попробуйте подойти к празднику более философски, уделите больше внимания всему мероприятию, а не только подаркам. Это поможет уменьшить поток детских "хотелок".





ДЕД МОРОЗ – ВСЕМОГУЩИЙ ВОЛШЕБНИК

В своем стремлении сделать праздник незабываемым, многие родители придумывают различные истории о Дедушке Морозе, его магии и возможностях. Такое представление создает у детей ложные ожидания и впоследствии приводит к разочарованию. Попробуйте пояснить детям, что Дед Мороз – это символ праздника, а подарки он делает не сверхъестественным образом, а с помощью родителей.





ПОДАРОК ЕСТЬ, А ЦЕННОСТИ НЕТ

В поисках идеального подарка для ребенка мы часто теряем из виду долгосрочную ценность. Помимо игрушек и сладостей, попробуйте подобрать подарок, который будет полезен и интересен ребенку не только в новогоднюю ночь, но и в будущем. Например, это может быть учебная книга, набор для творчества или инструмент для хобби.





ПОСТОЯННОЕ ПОТАКАНИЕ РЕБЕНКУ

Как родители иногда мы испытываем сильное желание угодить нашим детям, невзирая на последствия. Безразборное исполнение всех детских желаний может привести к тому, что ребенок будет привыкать, что ему всегда все дают, и не научиться ценить и уважать иную позицию. Попробуйте установить правила и объяснить ребенку, что в жизни не всегда все сразу получается, порой нужно научиться ждать и стремиться к своим целям.





В итоге, помня об этих ошибках и принимая необходимые меры, мы сможем остановить поток детских "хотелок", сохраняя радость и веселье, но не разоряясь при этом. Пусть наши подарки будут не только материальными, но и нравственными, которые учат наших детей ценить каждый момент жизни и быть счастливыми не только в Новый год, но и во все остальные дни.