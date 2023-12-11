Какие части курицы лучше не есть и почему

Куриное мясо считается диетическим. Оно содержит в себе необходимые аминокислоты, витамины, микроэлементы. Употребление в пищу мяса курицы насытит организм белком и укрепит его. Однако блюдо из курочки имеет свои нюансы. Некоторые ее части могут иметь повышенное содержание вредных веществ.

По информации китайского издания WeChat куриная шея может быть вредна для употребления. Дело в том, что на ней находятся лимфатические узлы, в которых содержится много бактерий и токсинов. Поэтому частое употребление блюд из этой части курицы может вызвать воспаление в организме.





Куриные лапы, которые в некоторых странах считаются деликатесом, также могут быть опасны для здоровья. Как выяснилось, в них содержится повышенное количество гормонов. Такая пища не очень безопасна для употребления. Мясо с гормонами также вызывает в теле воспаления.

Бактерии и токсины собираются еще в одной части курицы – в гузке. Ее эксперты издания не рекомендуют употреблять в пищу во избежание возникновения заболеваний.

Также стоит помнить, что способ приготовления курицы влияет на ее усваиваемость и пользу для организма человека. Так, например, самой полезной считается курица вареная или приготовленная на пару. Чуть менее полезной считается курица, запеченная в печи. Наименее полезно мясо птицы, жареное на сковородке. В результате жарки и запекания со сладким соусом образуются канцерогены и продукты гликирования. Эти вещества могут стать одними из факторов, ускоряющих преждевременное старение, развитие диабета, болезни Альцгеймера и других хронических заболеваний.