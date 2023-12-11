Киркоров рассказал о своем участии в творческой судьбе SHAMANа

Филипп Киркоров и не предполагал, что так долго сможет продержаться на вершине российского шоу-бизнеса. На пресс-конференции музыкальной премии "Виктория", которая состоялась 11 декабря, поп-король отметил, что он "просто так жил".

Путь к славе очень труден, не в первый раз отметил Филипп Киркоров. По словам артиста, на его глазах взлетало много молодых и очень талантливых певцов и певиц, но также быстро, порой, они куда-то внезапно исчезали с горизонта. При этом Киркоров подчеркнул, что SHAMAN – одни из тех немногих примеров, который доказывает обратное: молодой исполнитель уверенно держит первенство на звездном олимпе. Поп-король заявил, что еще на заре вокальной карьеры исполнителя хита "Я русский" он предрек ему славу.



"Я об этом говорил еще в 2010 году, когда его не хотели брать на слепые прослушивания. А я просто мимо проходил и слышу – парень клево поет. Думаю, а почему не берете?", – сказал Филипп Киркоров.

На вопрос народного артиста последовал ответ о несоответствии внешности молодого таланта. На что Киркоров возмутился и, по его словам, заставил SHAMANа пойти, чтобы его допустили до прослушивания. Но его не только допустили до прослушивания, случилось нечто более интересное: SHAMAN дошел до финала конкурса "Фактор А".

Также Филипп Киркоров отметил, что молодой исполнитель долго шел к своей популярности – целых 10 лет. По словам поп-короля, это очень здорово, когда молодые дарования находят свое место на сцене.