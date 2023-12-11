Куда сходить в Москве, чтобы поднять новогоднее настроение себе и ребенку?

В преддверии Нового года многие задумываются, как поднять настроение не только себе, но и ребенку. Конечно, самый важный элемент – это время, проведенное вместе с вашим чадом и создание волшебной атмосферы праздника.

Проведите вечер, зажигая огонь в камине и смотря новогодние фильмы вместе с ребенком. Это может быть классический фильм, такой как "Один дома" или анимационные фильмы о Рождестве.

Кроме того, вместе с ребенком приготовьте новогодние угощения, например, печенье в форме елочек или пряники с изображением снеговиков. Это будет не только весело, но и позволит почувствовать вкус Нового года.

Проверьте, есть ли в вашем городе новогодние представления, которые можно посмотреть с ребенком. Такие представления могут быть в театрах, цирках или концертных залах. Клео.ру нашли место, куда можно сходить в Москве, чтобы поднять новогоднее настроение себе и ребенку.





В Крокусе пройдет "Елка телеканала Карусель". Посетив мероприятие родители и дети смогут узнать, как появляются их любимые мультфильмы. На сцене будут выступать и жители Простоквашино, и Лунтик со своими друзьями, и герои "Ну погоди!", и даже любознательный Умка.





Над залом полетит огромный дирижабль, шоу дополнят лазерные спецэффекты, масштабные видеопроекции, а также с потолка упадет 200 надувных предметов, которые каждый ребенок сможет потрогать. В конце грандиозного шоу на сцену выйдет Дед Мороз.



