Что такое послеродовая депрессия и как с ней бороться?

Согласно статистике, 70% рожавших женщин сталкивались с послеродовой депрессией. Состояние эйфории после появления на свет малыша сменяется, порой, чувством усталости, подавленности, тоски и разочарования. Подобный эмоциональный фон может вызывать негативные реакции в адрес младенца и других близких людей.

Причины послеродовой депрессии кроются в психике и физиологии. Тело после рождения малыша испытывает сильнейший стресс: гормональный фон резко меняется. Поэтому часто и возникают слезы и депрессивные состояния. Плюс ко всему, ежедневный уход за ребенком и бессонные ночи тоже истощают женский организм.

В психологическом плане первые месяцы после родов считаются самыми сложными для молодой мамы. К физической усталости и гормональным перепадам прибавляется страх за кроху. Для женщины появляется много неизвестных ранее задач, с которыми ей иногда сложно справиться – от пеленания ребенка до кормления. Нужно много чего учесть, знать и при этом еще поддерживать свое здоровье и семейный быт.

Почему с послеродовой депрессией важно бороться? Потому что от состояния мамы зависит состояние малыша. В первые месяцы они вместе – единый организм. И любое изменение состояния женщины отражается на настроении и здоровье ребенка. Ее страхи и депрессивные состояния будут плохо влиять на дитя.





Как преодолеть послеродовую депрессию?

1. Делегируйте домашние дела

Чтобы не было ненужных перекосов с состоянием мамы и ребенка, попросите своих близких помочь вам с домашним хозяйством. Очень сложно одновременно начинать выполнять обязанности мамы, восстанавливать свое здоровье и еще держать дом в порядке.

2. Составьте режим дня

Четко распланируйте все дела. Не пишите слишком много пунктов. Начинайте с главного и оставляйте больше времени на отдых и возможные сбои в режиме. Ведь бывают непредвиденные ситуации, особенно в первые месяцы.

3. Распределяйте свое внимание гармонично

Внимание нужно не только вашему ребенку, но и вашему мужу, родителям, братьям и сестрам. Понятно, что все ваши заботы большую часть дня сосредоточены на малыше. Но не забывайте об общении с близкими. Это не только позволит сохранить добрые отношения, но и поможет вам быстрее адаптироваться к новым реалиям и избежать послеродовой депрессии.

4. Следите за питанием и внешним видом

Порой мамы забывают о том, что у них тоже есть тело со своими потребностями. Помните о том, что вам необходимо вкусно и правильно питаться, уделять внимание минимальным физическим нагрузкам. Это может быть йога или пилатес под медитативную музыку, например.

5. Выделяйте время на хобби

Хотя бы полчаса-час несколько раз в неделю занимайтесь тем, что вам нравится и отвлекайтесь от обязанностей мамы. То дело, которое дарит вам радость и успокаивает, поможет вам улучшить самочувствие и преодолеть послеродовую депрессию.