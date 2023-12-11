Экономим на покупке одежды: как сохранить вещи надолго

Необязательно тратить половину зарплаты, чтобы выглядеть стильно и красиво. Достаточно знать секреты ухода за уже имеющимися в гардеробе вещами. С помощью наших советов вы сможете продлить срок службы вещей надолго.

Использование мягкого средства для стирки

Порошок или гель с щадящим составом поможет сохранить цвет и плотность ткани надолго. К тому же такие средства не вызовут аллергии у вас и ваших близких.

Отказ от сушильной машины

Конечно, это удобный гаджет для дома, но после принудительной сушки вещи теряют свою форму и могут порваться. Лучше всего сушить одежду естественным путем, аккуратно развесив.

Использование отпаривателя вместо утюга

Деликатные ткани могут быстро повредиться от высокой температуры, поэтому утюг для них противопоказан. А отпариватель позволяет разгладить вещи без ущерба для них.

Правильное хранение вещей

Так как наша одежда практически все время находится в шкафу, важно правильно ее сложить. Иначе вещи быстро потеряют форму и испортятся. Футболки и трикотажные вещи нужно аккуратно складывать на полках, а платья, юбки и брюки развесить на плечики, проследив, чтобы не было складок и заломов.

Правильных уход и хранение любимых вещей позволит вам всегда выглядеть стильно и аккуратно и избежать больших трат на покупку одежды и изнуряющих походов по торговым центрам.