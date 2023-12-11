7 особенностей женской натуры, вызывающих страх у мужчин

Мужчины боятся многих вещей, касающихся женщин, и каждый молодой человек может иметь свои индивидуальные опасения и страхи. Существуют несколько общих причин, которые могут вызывать беспокойство, когда дело доходит до взаимоотношений с женщинами.

1. НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

Женщины часто активно выражают свои чувства, что может быть для многих мужчин спутником неудобства. Испугать или расстроить женщину кажется гораздо проще, чем справиться с ее взрывами эмоций.

2. ИНТЕЛЛЕКТ И УМЕНИЕ АРГУМЕНТИРОВАТЬ

Женщины с четкими и грамотными аргументами могут сильно вывести из себя мужчину, который не готов или не способен состязаться в словесных поединках. Это вызывает страх, что мужчина может показаться нелепым и несостоятельным перед женщиной. Да, такое тоже бывает.

3. СТРАХ БЫТЬ ОТВЕРЖЕННЫМ

Многие мужчины боятся подойти к женщине, начать отношения или выразить свои чувства, потому что испытывают страх оказаться во френдзоне.