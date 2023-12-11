Учимся делать простые упражнения для исправления осанки

Рабочий день большинства людей проходит за компьютером, дорога домой сопровождается просмотром роликов в смартфоне, а ужин проходит на диване в неудобной позе перед телевизором. Сидячий образ жизни и использование гаджетов негативно влияет на состояние осанки.
Из-за этого появляются сильное напряжение и боли в шее, затруднение дыхания и головные боли. К тому же, осанка способна влиять и на настроение. Прямая спина позволяет думать о позитивных моментах и чувствовать себя увереннее.
Правильная осанка – это такое положение спины, при котором уши на одном уровне с плечами, а лопатки равномерно отведены назад. Чтобы этого добиться, не нужно постоянно заставлять себя ходить с прямой спиной. Достаточно регулярно выполнять простые упражнения по методике Юрия Элькайма, который изучает вопросы здорового образа жизни и ведет YouTube-канал, где публикует тренировки.
Растяжка
Речь не идет о том, чтобы сесть на шпагат. Нужно делать упражнения для растяжки спины. Например, завести прямые руки за спину и сцепить в замок. Осторожно оттянуть плечи назад и вниз. При этом грудная клетка будет раскрываться, и дышать станет легче.
Также для осанки полезно растягивать мышцы бедер. Для этого нужно делать статичные выпады, сгибания ног к ягодицам из положения стоя и наклоны к ноге с прямой спиной из положения сидя.
Укрепление мышц спины
Одной растяжки для ровной спины будет недостаточно. Осанку должны держать мышцы, которые и нужно тренировать.
Можно принять положение планки и сжимать лопатки вместе на несколько секунд. Это очень эффективное упражнение для мышц спины, при этом оно гораздо легче классических отжиманий.
Еще одно упражнение для мышц спины выполняется у стены. Нужно встать спиной к стене, прислонив голову, лопатки, поясницу и копчик. Ноги можно вывести немного вперед. Руки нужно поднять вверх, а потом согнуть на 9– градусов и опустить до уровня плеч. При этом они должны касаться стены. Такое положение нужно удержать от 30 до 60 секунд.
Укрепление мышц кора
Пресс и другие мышцы кора тоже участвуют в поддержании осанки, так что им в тренировках тоже важно уделить внимание. Планка – одно из самых эффективных упражнений для кора. Главное – сохранять ровное положение тела и постепенно увеличивать время.
Можно добавить утяжелитель и удерживать его на прямых руках, лежа на полу. При этом ноги согнуть в коленях и поднять. Медленно опускать ноги по очереди, не касаясь пола.
Практика йоги
Асаны создавались много веков назад и работают комплексно растянуть и укрепить мышцы. Регулярные занятия йогой помогут забыть о сутулости. Наиболее эффективные асаны для спины – Собака мордой вниз, Собака мордой вверх, Поза кобры и Поза ребенка.
Использование массажных роликов
Они помогают снять напряжение в мышцах, что тоже важно для осанки. Можно прокатывать ролик по верхней части спины и в районе грудной клетки. Важно делать это очень аккуратно, чтобы не навредить себе.
Спина – это основа организма. Нужно заботиться о своей осанке, чтобы как можно дольше чувствовать себя комфортно и сохранять здоровье и красоту. А простые упражнения помогут гордо идти по жизни с прямой спиной.