Что такое вдохновение и как его обрести: 8 действенных способов

А вдохновение, между прочим, очень важное чувство. Благодаря ему можно обрести тот самый "огонек" в глазах и беспрепятственно и даже с удовольствием решить любую задачу, вплоть до самой грандиозной. В противном же случае руки человека беспомощно опускаются, а само дело становится непосильной ношей. Редакция "Клео.ру" как следует воодушевилась и подготовила для любимых читателей 8 действенных способов, как обрести вдохновение.

Способ №1. Красота

Подобное притягивает подобное, поэтому советуем вам окружить себя красотой. Согласитесь, сложно обрести вдохновение, когда все вокруг мрачное и, быть может, депрессивное. Принарядитесь, послушайте веселую музыку, потанцуйте или купите что-то новенькое в дом.





Способ №2. Счастливые воспоминания

Начните хранить милые записки или фотографии с близкими и друзьями. В моменты грусти такой счастливый "сундучок" может помочь вам воодушевиться и понять, что вы делаете все не зря. Возможно, в вашей голове появится новая идея или план по ее реализации.

Способ №3. Изучение нового

Согласитесь, общение с интересными и эрудированными людьми – всегда занимательное занятие. Начните тоже изучать что-то новое или внимательно осмотрите свою книжную полку. Это расширит ваш кругозор и поможет вдохновиться на создание новых идей.

Способ №4. Спорт

Занятия спортом могут помочь вам не только привести тело в порядок, но и зарядиться вдохновением. Во время физической активности мозг человека активизирует области, которые отвечают за творчество. Благодаря насыщению клеток мозга кислородом человеку легче мыслить и анализировать.

Способ №5. Прогулки

Прогулка на природе способна не только насытить ваши легкие кислородом, но и "проветрить" мозг. Свежий воздух подарит вам новые ощущения и благоприятно повлияет на поиск вдохновения. Включите любимый плейлист и хотя бы на время абстрагируйтесь от проблем.

Способ №6. Полезные заметки

Всегда имейте при себе блокнот или пользуйтесь заметками в телефоне. Мы никогда не знаем, когда к нам придет вдохновение, поэтому крайне важно все записывать, а после детально разбирать.





Способ №7. Медитация

Это отличный способ наблюдения за разумом. В процессе медитации можно прийти к выводу, что практически все неурядицы легко решаются. Ваше сознание очистится, и на замену негативным мыслям придут новые идеи.

Способ №8 . Уборка

Некоторые люди отмечают, что уборка заряжает их энергией и разгружает мозг. В этом есть доля правды, ведь чистота в доме – чистота в голове. Найдите время и разберите вещи, захламляющие пространство. Таким образом, от ненужного очистится не только квартира, но и ваша жизнь.