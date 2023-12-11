Кардиолог Кореневич рассказала, что является залогом долголетия

Врач-кардиолог Анна Кореневич предостерегла от негативных последствий чрезмерной тревожности, которая выбивает из равновесия ресурсы организма. В этой статье мы расскажем, как справиться с тревогой и поделимся секретами долголетия.

Специалист в области кардиологии акцентирует внимание на необходимости избавления от беспочвенных опасений и тревог для достижения долголетия. Обуздание постоянных тревог не только способствует укреплению здоровья, но и предотвращает развитие сердечно-сосудистых недугов, влияющих на продолжительность и качество жизни.





По ее словам, чтобы обрести спокойствие, следует придерживаться нескольких ключевых принципов. Первое – это понимание, что изменения возможны только в пределах собственной личности. Второе – осознание, что хотя мир в целом находится за пределами нашего контроля, мы вполне можем скорректировать собственное к нему отношение.

Она добавила, что беспокойство по поводу вещей, которые мы изменить не в силах, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, включая пищевые нарушения, неподходящие диеты и ожирение. Все это ведет к сердечно-сосудистым недугам, которые способны преждевременно оборвать жизнь.

Как справиться с тревогой и как она проявляется? Выявить тревожное состояние можно по ряду характеристик: проблемы со сном, утомляемость, повышенная раздражительность, сложности с поддержанием фокуса, общее ощущение тревоги, учащенное сердцебиение, напряжение в мышцах, головные боли и дисфункции пищеварительной системы. Эти симптомы могут продолжаться в течение долгого периода – от нескольких дней до недель или даже месяцев.

Отметим, что приступы сильной тревоги могут быть признаком инфаркта. Следует учитывать, что женщины чаще мужчин могут испытывать психоэмоциональные симптомы, такие как паника или интенсивное беспокойство, которые сопутствуют сердечному приступу. Серьезные психологические реакции не исключены при возникновении инфаркта миокарда, и в некоторых случаях они даже могут служить его предвестниками.

В этой статье мы постарались ответить на вопрос "как справиться с тревогой?", самое главное правило – помнить, что вы не в силах поменять других людей, но вы можете изменить себя, свое отношение к миру и к вещам, которые раньше заставляли вас чувствовать беспокойство и страх.