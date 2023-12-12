Бородина назвала 5 признаков женатого ухажера

Телеведущая Ксения Бородина продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков в микроблоге. На этот раз звезда проекта "Дом-2" завела разговор об отношениях с женатыми мужчинами. Она заявила, что подобного рода интрижки для нее – табу. Телеведущая заверила, что все обещания, данные любовнице, – это самая настоящая "лапша". Женатый мужчина никогда не бросит свою жену, пока та не выгонит его из дома.

Бородина отметила, что ответственность за подобную связь лежит на обоих: и мужчина, и женщина виновны в происходящем. Девушка, которая думает, что сможет построить свое счастье на осколках чужой семьи, глубоко заблуждается, как заявила телеведущая. Звезда "Последнего героя" посетовала, что помочь в такой ситуации дамам может только хороший психолог, потому как желание участвовать в любовном треугольнике – явление само по себе нездоровое.

Для женатого мужчины в таких отношениях главное – это легкость. Ксения Бородина считает, что при первом же призыве к ответственности женатый ухажер улетучится, потому как с любовницей он ищет легкости. Ему не нужны серьезные отношения. Но не всегда такие мужчины ведут честный разговор и признаются, что женаты. Порой девушки даже не догадываются, что их романтические отношения не имеют перспектив.





Бородина рассказала о пяти признаках того, что рядом с вами самый обыкновенный женатик.

1. Такой мужчина не будет вести с вами долгие телефонные разговоры по вечерам. И этому есть "оправдание": у него своя семья, быт, жена, а, возможно, еще и дети.

2. Женатик будет вас уверять, что ему достаточно вашего "естественного аромата", и попросит не злоупотреблять парфюмом. Он-то понимает, что его одежда может насквозь пропитаться посторонним запахом, который может почувствовать его жена.

3. Мужчина с кольцом на безымянном пальце никогда не будет приглашать вас домой. Ваши свидания будут проходить на какой-нибудь нейтральной территории.

4. В соцсети он попросит не выкладывать совместные фотографии. Общаться, скорее всего, он предложит в мессенджере.

5. Женатый мужчина не будет вас знакомить со своими родителям, друзьями, родственниками, со всеми, кто входит в ближайший круг его окружения. Там-то он примерный муж.

Ксения Бородина посоветовала девушкам бежать подальше от такого ухажера, если вы заметили хотя бы несколько совпадений. Дальше будет хуже, заверила селебрити.