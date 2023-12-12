Что такое холодная укладка волос и как ее сделать

Ухоженные и красивые волосы делают любую женщину более привлекательной и уверенной в себе. Поход в салон красоты на стрижку и окрашивание поднимает настроение и дарит ощущение счастья. Но на следующий день прическа уже не такая эффектная, и ее нужно правильно уложить.

Некоторые девушки тратят по часу утром, чтобы создать нужный объем на голове. В ход идут утюжки, фены и другие приспособления. Но ежедневное использование горячих инструментов для укладки делает волосы более тонкими, сухими и ломкими.

Настоящим спасением для многих девушек может стать холодная укладка. Она не травмирует так сильно волосы и помогает сэкономить время.

Лучше всего холодному методу укладки поддаются мягкие и слегка вьющиеся волосы. Сейчас есть множество способов для холодной укладки с использованием муссов, кремов или пенок для фиксации.

Чтобы сделать такую укладку, нужно на чистые влажные волосы нанести средство фиксации. Затем нужно разделить волосы на тонкие локоны и скрутить их в жгуты, закрепив невидимками. Можно сделать это перед сном, а утром распустить волосы и получить укладку с естественным эффектом волн.

Еще одна техника холодной укладки – ретро волны. Их делают с помощью фиксирующих средств и заколок. Ретро волны создают образ дамы из 30-х годов 20 века и идеально подойдут для стилизованной съемки или вечеринки.

Также есть специальные бигуди и зажимы, которые позволяют сделать локоны холодным способом. Можно попробовать разные и выбрать наиболее подходящий для определенного типа волос.

Главный плюс холодной укладки волос в том, что волосы не травмируются. К тому же с помощью этого метода можно создавать интересные прически каждый день, не тратя много времени утром.

Минусом можно считать то, что в первое время сделать жгуты или накрутить бигуди не получится очень быстро. Скорее всего первые укладки будут занимать много времени, но потом можно будет делать их на автоматизме.

Стоит отметить, что жесткие и плотные волосы могут не поддаться такому способу укладки. А вот легкие и вьющиеся волосы буду сохранять укладку в течение всего дня при правильной фиксации.

Прическа помогает создать правильное настроение и стиль девушки. Экспериментируя с холодными укладками, можно создавать разные образы каждый день без вреда для волос.