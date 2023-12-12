Избавляемся от кошмаров по ночам: 5 простых лайфхаков

Стоит сразу сказать, что существует явление, называемое “ночным страхом”. Оно обычно происходит вместе с лунатизмом. Это серьезная форма расстройства и не нужно путать ее с обычными ночными кошмарами.



Ученые по всему миру пытаются в течение многих лет выяснить, почему же людям снятся кошмарные сны. Сейчас многие исследователи считают, что страшные сны могут быть даже полезными для организма, так как это способ борьбы со стрессом. С помощью кошмаров наш мозг разряжается и сбрасывает накопленное напряжение. Считается, что самые популярные сюжеты страшных снов у взрослых людей – это падение в бездну, погоня и опоздание на важную встречу или событие.

Но если кошмары снятся постоянно, это тревожный сигнал. Возможно они указывают на проблему в реальности или на чрезмерную перегрузку организма. Частые кошмары могут сигнализировать о слабости психики, депрессивном состоянии, переутомлении и даже серьезных заболеваниях. Это может показаться удивительным, но жуткие сны также могут быть вызваны перееданием, употреблением алкоголя или большого количества кофе и курением.

Если кошмарные сновидения стали тревожить вас, и после них вы просыпаетесь разбитым и уставшим, попробуйте воспользоваться одним из лайфхаков:

Позаботьтесь о комфорте сна. В спальне должно быть спокойно, красиво и удобно. Температура в комнате должна быть оптимальной, запах должен вам нравиться. В месте, где вы спите, не должно быть яркого света и сильного шума.

Не пользуйтесь гаджетами в течение пары часов перед сном, это поможет организму лучше выработать мелатонин.

Занимайтесь спортом и ведите активный образ жизни. Вы можете выбрать тот вид нагрузки, который вам по душе – танцы, кардио тренировки, тренажеры.

Перед сном примите горячую ванну. Это позволит расслабиться и настроиться на отдых.

Не ешьте перед сном слишком плотно. Если хочется перекусить, обойдитесь легким салатом.

Интересный способ избавления от кошмаров – “поощрение хороших сновидений”. Это своеобразная настройка на позитивные образы. Перед сном представьте место, в котором вам хорошо и спокойно. Засыпая, думайте об этом месте и попробуйте создать в голове детальный образ идеального сна.

Если вы понимаете, что причина кошмарных сновидений – это стресс или депрессивное состояние, лучше обратиться к специалисту. Возможно понадобится медикаментозное лечение. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пейте лекарства без назначения врача.

Крепкий и спокойный сон – это основа здоровья и хорошего самочувствия. Поэтому позаботьтесь о себе и своих приятных сновидениях.