Во время новогодних праздников многие люди используют фейерверки и пиротехнику. Однако некоторые проявляют халатность, игнорируя правила безопасности. Спасатель Томчук рассказал, как не испортить себе и другим Новый год.

Пиротехника



Самые частые чрезвычайные ситуации по статистике связаны с пиротехникой. Когда Игорь Томчук работал в МЧС в Ногинске, во время празднования Нового года из-за салюта умерла девушка. Дело в том, что по правилам безопасности один человек поджигает салют, а другие стоят на приличном расстоянии и ждут. Компания друзей решила пренебречь этим правилом и принялись зажигать фейерверк вместе. В итоге снаряд попал одной из присутствующих в глаз и убил насмерть.

Кроме того, пиротехника нередко становится причиной пожаров. Однажды, как вспоминает Игорь Томчук, салют залетел в квартиру через форточку. Благо в доме находились люди, которые принялись сразу тушить огонь. Соответственно пожар удалось избежать. Но случаи с подобным исходом считаются исключением из правила. Зачастую из-за неправильной установки фейерверка, снаряды летят в дома и становятся причиной страшных пожаров.





Огонь и электричество



Еще одной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, по словам Игоря Томчука, является халатное обращение с электроприборами. Например, с гирляндами. Кажется, что новогодние огоньки не могут нанести вред. Однако провод у них быстро нагревается и может стать причиной возникновения пожара.

Опасный лед

Многие на новогодних праздниках любят отправиться в заснеженный лес, чтобы насладиться природой. Однако некоторые считают, что лед, который образуется на реках и водоемах, становится тоже проезжей частью. Спасатель Игорь Томчук отметил, что сверху кажется, что лед действительно крепкий, но под ним вода, которая не замерзает. Есть большая вероятность провалиться под него. В ледяной воде человек может продержаться только 10 минут.

Важно осознавать, что празднование Нового года – это время радости и веселья, но при этом важно помнить и о правилах безопасности. Халатность может привести к негативным последствиям, поэтому важно быть ответственным и заботиться о безопасности себя и окружающих.