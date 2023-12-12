Терапевт Бочкова рассказала, как не заболеть перед Новым годом

Близится долгожданный праздник. Однако новогодним настроением обзавелись пока не все. С приходом сильных морозов многие начали заболевать. И пока заболевшие предпринимают все усилия, чтобы поскорее выздороветь, терапевт Виктория Бочкова рассказала, как не заболеть всем остальным перед Новым годом.
Старайтесь не посещать места массового пребывания людей. Но если ограничить себя в таком месте невозможно, то во время посещения общественных мест, особенно в толпе, наденьте маску, чтобы уменьшить риск заражения вирусами.
Не забывайте про гигиену. Обязательно мойте руки. Если нет доступа к воде и мылу, используйте антисептический гель для рук на основе спирта.
Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Дефицит витамина D увеличивает риск заражения вирусными инфекциями. Эксперт убеждена, что данный витамин следует принимать каждому человеку в зимний период. Если вы боитесь начинать пить его самостоятельно, то обратитесь к вашему участковому терапевту для консультации.
Обязательно соблюдайте питьевой режим. Важно пить негазированную воду комнатной температуры. Кроме того, употребляйте как можно больше горячего чая, чтобы укрепить свой иммунитет и встретить Новый год без болезней. В напиток врач рекомендует добавлять различные фрукты и ягоды.
Ранее "Клео.ру" рассказали, как весело встречать Новый год 2024 в одиночестве.