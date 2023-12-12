Нутрициолог Башкирова объяснила набор веса после диеты

В зимнее время многие начинают задумываться о подготовке к купальному сезону и начинают худеть. Способов для того, чтобы привести себя в форму достаточно много. Однако самым популярным на сегодняшний день является диета. Правда, зачастую она приводит к более неприятным последствиям, чем лишний вес.

Нутрициолог Елена Башкирова объяснила набор веса после диеты. Как известно, резкие ограничения в еде служат настоящим стрессом для организма. Он начнет по началу реагировать нормально, но это только на первый взгляд. Вы начнете сбрасывать вес, но вскоре он либо встанет, либо еще хуже – пойдет вверх. Из-за того, что вы начинаете резко есть в небольших количествах, ваш организм испытывает стресс и начинает активнее откладывать жир. Диеты, ориентированные на быстрые результаты, наносят вред, а не способствуют похудению.





Кроме того, по мнению эксперта, без продуктов, содержащих большое количество белка, можно быстро сбросить вес. Однако пища животного происхождения является строительным материалом для наших мышц. Если лишить себя полезных жиров, то можно получить сухую кожу и проблемы с памятью.





Стоит отметить, что диеты устраивают эмоциональные качели не только вашему весу, но и психологическому состоянию. Таким образом, вы еще больше подвержены срывам и перееданиям.

"Для здоровья и стройности необходимо выбрать такой тип питания, который вы сможете поддерживать на протяжении всей жизни", – отметила нутрициолог.

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