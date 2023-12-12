После этого можете их выкинуть: 8 продуктов, которым не место в холодильнике

Холодильник является незаменимым помощником на нашей кухне. Мы привыкли хранить в нем пищу, чтобы она дольше сохраняла свежесть и качество, однако, есть еда, для которой охлаждение может стать настоящим врагом. Рассказываем, какие продукты сохранятся дольше, если их не класть в холодильник.

ТОМАТЫ

Свежие помидоры с настоящим ароматным запахом теряют свою вкусовую насыщенность в холодильнике. Постоянный низкий температурный режим вызывает изменение структуры томата, что делает его менее сочным и безвкусным.





АВОКАДО

Это продукт с высоким содержанием жиров, и холодильник вызывает его порчу. Кожура авокадо становится темной и коричневой, а мякоть – горькой. Лучше всего хранить авокадо при комнатной температуре, пока оно не станет достаточно мягким.





БАНАНЫ

Холодный воздух способствует появлению черных пятен на кожуре бананов и нарушает их оптимальное созревание. Чтобы сохранить бананы свежими, храните их вдали от сильных колебаний температур.





ЛУК

Хранение лука в холодильнике приводит к активации ферментов, что способствует его скорейшей порче. Подберите сухое место для его хранения этого продукта, отдельно от других овощей.





КАРТОФЕЛЬ

Низкая температура в холодильнике преобразует крахмал в сахар и вызывает появление сладковатого вкуса. Лучше хранить картофель в сухом и прохладном месте.





ХЛЕБ

Холодильник не является идеальным местом для хранения хлеба, так как низкая температура делает его более жестким и сухим. Хлеб рекомендуется хранить при комнатной температуре и в герметичной упаковке.





МЕД

Холод сильно влияет на структуру и качество меда, делая его твердым. Этот продукт лучше хранить в сухом и прохладном месте, где температура не колеблется.





ШОКОЛАД

Холодильник может вызвать конденсацию шоколада, что приведет к изменению его текстуры и вкуса. Шоколад достаточно хранить в прохладном, сухом месте, чтобы избежать пагубных эффектов холода.





Теперь, зная о продуктах, которые не рекомендуется хранить в холодильнике, вы сможете сохранить их качество и свежесть в течение длительного времени.