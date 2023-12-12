Волшебные способы сделать макияж ярким с помощью помады

Женщины умеют красить губы помадой, глядя в экран смартфона, во время поездки в метро и даже за рулем. Но что, если мы скажем, что с помощью простой помады можно сделать губы идеально красивыми? Делимся волшебными лайфхаками.

Чтобы сделать губы более объемными и пухлыми, можно скорректировать их форму. Сначала нужно нанести консилер по краю губ, чтобы граница стала незаметнее. Затем карандашом можно провести контур по внешней границе, чтобы чуть-чуть увеличить объем. Финальный этап – нанести плотную помаду. Чтобы помада держалась на губах дольше, можно накрасить их, затем промокнуть салфеткой и нанести еще один слой. Чтобы верхняя губа была идеально ровно накрашена, можно воспользоваться техникой “крестик”. Для этого нужно по центру верхней губы карандашом нарисовать крестик, а затем продолжить обводить губы по контуру. Так форма получится идеально симметричной. Если при нанесении яркой помады дрогнула рука, не нужно размазывать несовершенства рукой или пытаться дорисовать ровный край. Лучше взять консилер и аккуратно убрать неровные края. Помадой можно красить не только губы. Красную или розовую помаду можно использовать в качестве румян, но главное – не переборщить. Нужно нанести немного на щеки и растушевать, чтобы создать эффект здорового естественного румянца. Еще один секрет стойкости помады – припудрить уже накрашенные губы. Но делать это нужно через салфетку. После этого можно нанести еще один слой помады, и можно не переживать за макияж. Многие визажисты сейчас пользуются техникой градиента при нанесении помады. Это помогает сделать губы более объемными и соблазнительными. Все, что нужно – нанести белый карандаш по центру губ и растушевать его. После этого можно накрасить губы блеском. Даже самая лучшая помада будет выглядеть некрасиво со слишком четким контуром от карандаша. Лучше растушевать его, чтобы он не выделялся. Чтобы помада легла ровно, важно иметь гладкие губы. Есть множество скрабов и бальзамов, но в экстренные моменты поможет даже обычная кисточка для бровей. С ее помощью можно мягко отшелушить кожу губ. Помада сохранится дольше, если положить ее в холодильник. К тому же, холодная помада будет лучше наноситься.

Макияж помогает каждой девушке чувствовать себя уверенной и привлекательной. А помада – настоящее волшебное средство, которое всегда есть в косметичке. Главное – знать секреты ее магической силы и применять их.