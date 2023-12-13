Инструкция для мамы: что нужно знать в первый год материнства

Согласно опросам, большинство женщин не знают, каким специалистам необходимо показать новорожденного, какие обследования, анализы и прививки нужно сделать и в какие сроки, как быстро получить медицинский полис на ребенка. Поэтому во время беременности и после рождения малыша мамы часто нуждаются в помощи при взаимодействии с врачами и медицинскими организациями.



Бывает, что после родов у женщины возникают проблемы со здоровьем. В хлопотах с младенцем многие предпочитают не обращаться к врачу: кажется, что на себя просто нет времени и возможностей, – ребенка придется либо брать с собой в поликлинику, либо оставлять с близкими дома, да и записаться ко многим врачам самостоятельно нельзя. В результате проблемы со здоровьем могут усугубляться, что сказывается на качестве жизни и мамы, и малыша.

"Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка"

Часто после родов женщины сталкиваются с неприятными последствиями: опущение матки, мочевого пузыря и кишечника и, как следствие, недержание мочи. Они связаны в первую очередь с вынашиванием ребенка, прохождением плода через родовые пути, влиянием гормональных изменений на сосуды. У многих эти явления проходят сами, но однако в тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство.

"Во время послеродового периода, длящегося 42 дня, молодые матери могут столкнуться с рядом осложнений. Это различные тромбоэмболические заболевания, например, тромбоз сосудов, тромбоэмболия легочной артерии, и самое распространенное — эндометрит, воспаление слизистой оболочки полости матки, которое, конечно, может приводить к тяжелым последствиям, например, к перитониту или сепсису. Своевременная диагностика таких вещей крайне важна, но к сожалению, сейчас из-за короткого постродового времени в роддоме диагностировать такое заболевание удается не сразу и не у всех больных. С этим заболеванием женщины идут уже в женскую консультацию, выявляют его посредством ультразвука, а еще его диагностируют путем пальпации матки, бактериологическим исследованием из шейки матки», – комментирует Анастасия Чурганова, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук.

По словам врача, эти осложнения являются возрастными, а средний возраст первородящих неуклонно растет, сейчас он составляет 33 года, поэтому гинекологи и акушеры в последние годы сталкиваются с этим все чаще. При этом чем раньше врач заподозрит тромбоз, тем лучше: проведение тромболитической терапии позволит сохранить жизнь женщины.

Развитие многих послеродовых угроз можно предотвратить еще во время беременности при своевременном обследовании, выявлении и контроле рисков.

"Наши эксперты следят, например, чтобы женщинам в первом триместре проводили обследование на инфекции, передающиеся половым путем, а пациенткам с отрицательным резус-фактором на 28–32 неделе назначили инъекцию антирезусного иммуноглобулина для предотвращения резус-конфликта. На поздних сроках беременности крайне важно назначить бакпосев на стрептококк группы В, это позволит избежать эндометрита у мамы и пневмонии у ребенка, – отмечает доктор медицинских наук Алексей Березников. — Внешний независимый аудит качества медицинской помощи в таких ситуациях необходим, чтобы не допустить проблем со здоровьем для мамы и малыша в ситуациях, когда их можно и нужно предупредить".

Забота о здоровье с первых дней

Помимо должного внимания к своему здоровью молодой маме нужно заботиться о благополучии ребенка. А ему только в первый год жизни предстоит посетить врачей более 20 раз и пройти 15 видов обследований.

В месячном возрасте ребенка обязательно осматривают педиатр, невролог, хирург, офтальмолог и стоматолог. Также ему полагается ряд исследований, таких как нейросонография, ультразвуковые исследования сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов. В два месяца ребенка вновь осматривает педиатр, также выполняется общий анализ крови и мочи. В три месяца – травматолог-ортопед: при необходимости он назначает повторное УЗИ тазобедренных суставов. В годовалом возрасте ребенку нужно пересдать общие анализы крови и мочи, повторить УЗИ сердца. Также предстоит еще раз пройти осмотр у педиатра, невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога и оториноларинголога.

"Регулярный мониторинг здоровья на педиатрическом этапе позволяет адекватно оценивать темпы роста и развития ребенка, а также вовремя определять отклонения от нормы и избегать развития осложнений", – уточняет Рабият Зайниддинова, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.

Индивидуальный подход в рамках ОМС

Чтобы вовремя получить все необходимые консультации и пройти обследования, молодой маме часто требуется специальная информационная поддержка и помощь при записи к специалистам. Не все знают, что такие услуги бесплатно оказывают страховые компании по ОМС.