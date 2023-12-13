Инструкция для мамы: что нужно знать в первый год материнства

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Четверг 14 марта

08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным 05:09Отношения на расстоянии: здоровая ли это история? 02:04Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу 00:14Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с Оделлом Бекхэм-младшим 21:58Киркоров спел новую самоироничную песню о своем участии на вечеринке Ивлеевой 19:24Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью 19:20Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за фотошоп на семейном снимке 18:58Обнародованы победители антинаграды "Золотая малина"
1370
800
true

Инструкция для мамы: что нужно знать в первый год материнства

Инструкция для мамы: что нужно знать в первый год материнства

Многие сталкиваются с трудностями в первый год материнства. Есть рекомендации, как облегчить этот период.

Согласно опросам, большинство женщин не знают, каким специалистам необходимо показать новорожденного, какие обследования, анализы и прививки нужно сделать и в какие сроки, как быстро получить медицинский полис на ребенка. Поэтому во время беременности и после рождения малыша мамы часто нуждаются в помощи при взаимодействии с врачами и медицинскими организациями.

Бывает, что после родов у женщины возникают проблемы со здоровьем. В хлопотах с младенцем многие предпочитают не обращаться к врачу: кажется, что на себя просто нет времени и возможностей, – ребенка придется либо брать с собой в поликлинику, либо оставлять с близкими дома, да и записаться ко многим врачам самостоятельно нельзя. В результате проблемы со здоровьем могут усугубляться, что сказывается на качестве жизни и мамы, и малыша.

"Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка"

Часто после родов женщины сталкиваются с неприятными последствиями: опущение матки, мочевого пузыря и кишечника и, как следствие, недержание мочи. Они связаны в первую очередь с вынашиванием ребенка, прохождением плода через родовые пути, влиянием гормональных изменений на сосуды. У многих эти явления проходят сами, но однако в тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство.

"Во время послеродового периода, длящегося 42 дня, молодые матери могут столкнуться с рядом осложнений. Это различные тромбоэмболические заболевания, например, тромбоз сосудов, тромбоэмболия легочной артерии, и самое распространенное — эндометрит, воспаление слизистой оболочки полости матки, которое, конечно, может приводить к тяжелым последствиям, например, к перитониту или сепсису. Своевременная диагностика таких вещей крайне важна, но к сожалению, сейчас из-за короткого постродового времени в роддоме диагностировать такое заболевание удается не сразу и не у всех больных. С этим заболеванием женщины идут уже в женскую консультацию, выявляют его посредством ультразвука, а еще его диагностируют путем пальпации матки, бактериологическим исследованием из шейки матки», – комментирует Анастасия Чурганова, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук.

По словам врача, эти осложнения являются возрастными, а средний возраст первородящих неуклонно растет, сейчас он составляет 33 года, поэтому гинекологи и акушеры в последние годы сталкиваются с этим все чаще. При этом чем раньше врач заподозрит тромбоз, тем лучше: проведение тромболитической терапии позволит сохранить жизнь женщины.

Развитие многих послеродовых угроз можно предотвратить еще во время беременности при своевременном обследовании, выявлении и контроле рисков.

"Наши эксперты следят, например, чтобы женщинам в первом триместре проводили обследование на инфекции, передающиеся половым путем, а пациенткам с отрицательным резус-фактором на 28–32 неделе назначили инъекцию антирезусного иммуноглобулина для предотвращения резус-конфликта. На поздних сроках беременности крайне важно назначить бакпосев на стрептококк группы В, это позволит избежать эндометрита у мамы и пневмонии у ребенка, – отмечает доктор медицинских наук Алексей Березников. — Внешний независимый аудит качества медицинской помощи в таких ситуациях необходим, чтобы не допустить проблем со здоровьем для мамы и малыша в ситуациях, когда их можно и нужно предупредить".

Забота о здоровье с первых дней

Помимо должного внимания к своему здоровью молодой маме нужно заботиться о благополучии ребенка. А ему только в первый год жизни предстоит посетить врачей более 20 раз и пройти 15 видов обследований.

В месячном возрасте ребенка обязательно осматривают педиатр, невролог, хирург, офтальмолог и стоматолог. Также ему полагается ряд исследований, таких как нейросонография, ультразвуковые исследования сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов. В два месяца ребенка вновь осматривает педиатр, также выполняется общий анализ крови и мочи. В три месяца – травматолог-ортопед: при необходимости он назначает повторное УЗИ тазобедренных суставов. В годовалом возрасте ребенку нужно пересдать общие анализы крови и мочи, повторить УЗИ сердца. Также предстоит еще раз пройти осмотр у педиатра, невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога и оториноларинголога.

"Регулярный мониторинг здоровья на педиатрическом этапе позволяет адекватно оценивать темпы роста и развития ребенка, а также вовремя определять отклонения от нормы и избегать развития осложнений", – уточняет Рабият Зайниддинова, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.

Индивидуальный подход в рамках ОМС

Чтобы вовремя получить все необходимые консультации и пройти обследования, молодой маме часто требуется специальная информационная поддержка и помощь при записи к специалистам. Не все знают, что такие услуги бесплатно оказывают страховые компании по ОМС.

13 декабря 2023, 06:40
Фото: TerriC/Pixabay
Жанна Казанская
Клео.ру✓ Надежный источник

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы
На Руси этот праздник также называли Авдотьей Весновкой. Славяне следили за погодой и радовались весеннему солнышку.

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета
На основе экстракта листьев оливы могут начать производить БАДы, которые помогут бороться с сахарным диабетом второго типа.

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем
В последнее время вопрос о поиске work-life balance становится все актуальнее. Тренд на достигаторство и "успешный успех" этому способствует.

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой
Известная телеведущая оставила трогательное послание. Чудеса да и только!

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой
Тренер назвала слова коллеги в недавнем выпуске программы "Жизнь и судьба" ложными обвинениями.

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью
Юбилейный концерт композитора пройдет в родном для нее Волгограде.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех