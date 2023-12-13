От Безрукова до Янковского: фавориты российского кино

Так уж сложилось в российском кино, что режиссеры приглашают в свои фильмы наиболее популярных актеров. Хотя, с другой стороны, создателей и продюсеров можно понять: зритель идет на тех артистов, которые у всех на слуху. И получается некий замкнутый круг: снимаются самые известные, выбирают снова самых известных.

Такой круговорот популярных актеров в кинематографе зачастую приводит к тому, что одна и та же персона становится неким монополистом на внимание режиссеров. В российском кино в связи с этим сложился некий шорт-лист актеров, которые стали своеобразными фаворитами российского кино в определенный период времени. Согласны ли вы с этим списком?





Сергей Безруков возглавляет этот шорт-лист, поскольку он явился первооткрывателем подобной тенденции в российском кино. Разнообразие киноролей народного артиста поражает воображение. Вот только некоторые из них, наиболее известные зрителям: Саша Белый в сериале "Бригада" (2002), участковый Павел Кравцов в сериале "Участок" (2003), Василий Сталин в "Московской саге" (2004), Сергей Есенин в фильме "Есенин" (2005), философ Иешуа Га-Ноцри в сериале "Мастер и Маргарита" (2005), Александр Пушкин в фильме "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), Ираклий Измайлов в ремейке советского фильма под названием "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), генерал Каппель в фильме и сериале "Адмиралъ" (2008-2009), Борис Годунов в фильме "Годунов" (2018) и многие другие.





Продолжателем этой тенденции в российском кино стал Данила Козловский. Заслуженный артист России тоже успел завоевать внимание многих режиссеров. Его актерский взлет начался в нулевые. Артист наиболее известен по таким ролям как: Сергей Филатов в фильме "Мы из будущего" (2008), Егор Дорин в фильме "Шпион" (2012), Максим Андреев в фильме "Духless" (2012), Владимир Дубровский в фильме "Дубровский" (2014), граф Воронцов в фильме "Матильда" (2017), Алексей Карпушин в фильме "Чернобыль" (2021) и другие.





Александр Петров тоже является одним из наиболее востребованных актеров в российском кино с 2010-х. Он наиболее известен зрителю по ролям Славика в фильме "Елки-3" (2013), Артема Исаева в фильме "Любовь в большом городе" (2013), Жени в сериале "Метод" (2015), Григория Измайлова в сериале "Полицейский с Рублевки" (2016-2018), Артема Ткачева в фильме "Притяжение" (2017), Николая Васильевича Гоголя в фильме "Гоголь. Начало" (2017), "Гоголь. Вий" (2018), "Гоголь" (2019), Саши Горина в фильме "Лед" (2018) и другие.





Далее тенденцию подхватил российский актер сербского происхождения Милош Бикович. Он стал известен ролями в следующих фильмах: "Духless 2" (2015), "Лед" (2018), "Холоп" (2019), "Магомаев" (2020), "Вызов" (2023).





Пятерку фаворитов российского кино закрывает актер Иван Янковский. Он наиболее известен по ролям Андрея Каляева в фильме "Индиго" (2008), Ивана Янковского в фильме "Янковский" (2014), Петра Хазина в фильме "Текст" (2019), Анатолия Карпова в фильме "Чемпион мира" (2021), Вовы Адидаса в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023).