Почему хумус нужно обязательно включить в рацион?

Сегодня хумус является одним из самых популярных блюд на Ближнем Востоке и во всем мире. История появления закуски началась более 7000 лет назад в Древней Греции, где оно было приготовлено из нута, который выращивали в этой части мира. Почему эту закуску нужно обязательно включать в рацион, рассказывает редакция " Клео.ру ".

Как известно, хумус состоит из нута, который богат содержанием растительного белка. Он необходим не только для роста, но и способствует восстановлению тканей в организме. Кроме того, он может быть полезен для тех, кто ведет активный образ жизни или нуждается в дополнительной энергии.



Помимо белка, хумус богат содержанием здоровых жиров. При приготовлении хумуса используется оливковое масло и кунжут, которые являются источником полезных жиров. Они играют важную роль для сердечно-сосудистой системы. Благодаря этим продуктам, хумус способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает здоровье сердца.

Хумус содержит множество важных питательных веществ, включая растительные белки, клетчатку, железо, магний, фолиевую кислоту и витамины Е и С. Благодаря огромному количеству полезных витаминов и минералов, хумус может дать энергию и помочь усвоению пищи.

Также хумус содержит клетчатку, которая предотвращает запоры и способствует поддержанию здоровья жизнедеятельности организма. Он может способствовать росту полезных бактерий у человека.



