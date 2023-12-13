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Мир Таро: стоит ли верить картам и что они могут рассказать

Мир Таро: стоит ли верить картам и что они могут рассказать

Популярность карт Таро растет с каждым днем. Можем поспорить, вы и сами хотя бы раз в жизни слышали о столь нетривиальном способе узнать судьбу и получить важные ответы. Красивые картинки с завораживающими рисунками в свободном доступе продаются на многих торговых площадках. А специалистов, которые оказывают услуги гадания, становится все больше и больше. Редакция Клео.ру разобралась в феномене Таро и готова ответить на наиболее важные вопросы из этой области.

История возникновения карт Таро окутана тайнами и загадками. Они появились примерно в 14-15 веке в Италии и изначально использовались в качестве развлечения и игр. Таинственно-мистические свойства им стали приписывать только спустя 3 века. Дело в том, что среди европейцев тогда особой популярностью стала пользоваться тема мистики и эзотерики. Французский ученый, масон, оккультист и астролог Антуан Кур де Жебелен не остался в стороне и выпустил книгу, в которой высказал предположение, что карты Таро первоначально были придуманы еще древними египтянами. Впрочем, в своей работе он не привел никаких конкретных доказательств, поэтому истинная история возникновения колоды с предсказаниями до сих пор неизвестна. 

В своем более современном виде карты Таро появились немного позже – в 20 веке. История ссылается на труды известного англичанина, масона и мистика Артура Эдварда Уэйта. Совместно с иллюстратором и художницей Памелой Колман-Смит соавтор Таро Райдера – Уэйта разработал зарисовки для ставших каноническими старших и младших аркан. 

Структура карт Таро и что знают символы

Классическая колода карт Таро представляет собой 78 карточек, которые разделены на две группы. Большие арканы (от латинского "арканум" – тайна) насчитывают 22 карты, каждая из которых имеет определенное изображение. Малые арканы состоят уже из 56 карт, которые разделены еще на четыре масти. 

Рисунки, которые запечатлены на Таро, характеризуются как глубокие и обладающие символическими значениями. Каждая из карт имеет определенный смысл, который можно растолковать и ответить на интересующие вопросы. Верное прочтение конкретной карты позволяет нам акцентировать все внимание на важные жизненные аспекты и после принять соответствующее решение относительно заданного вопроса. 

Фото: Pixabay.com

Использование карт Таро и как растолковать их самостоятельно 

Вообще, карты Таро скорее являются инструментом самопознания. С помощью расклада мы задаем картам вопрос, а они нам отвечают, выдавая определенное значение. Если вы решили обратиться к специалисту, то следует помнить, что он не является ясновидящим, а скорее человеком, который способен прочитать значение и верно его растолковать. Таро не смогут предсказать вам будущее, а вот ответить на вопросы о настоящем – вполне. 

Если вы планируете самостоятельно изучить такое явление, как гадание на картах Таро, важно определиться, для чего конкретно вам это нужно, а после выбрать более подходящую колоду. На сегодняшний день их существует огромное количество.

Новичкам чаще всего советуют приобретать колоду Райдера-Уэйта, именно о ней мы писали выше, говоря про историю создания карт. Толкование карт можно найти как на них самих, так и заглянув в интернет. 

Секрет популярности Таро

Секрет популярности карт Таро заключается в том, что для расклада не требуется обладать какими-либо экстрасенсорными способностями. Важно лишь научиться правильно читать и анализировать символы на картах. Специалисты-тарологи обычно обладают высокоразвитой логикой и способностью к рациональному мышлению, поэтому трактовка значений им дается легче. Изучая карты, таролог не предскажет будущее, а лишь поможет вам с настоящим.  

В сложный жизненный период человек часто предпочитает верить во что-то иррациональное. Поэтому в поисках способа успокоения люди чаще предпочитают доступное и более понятное по смыслу Таро. Отмечается, что гадание на картах даже является чем-то из области психологии. Если разобраться, то вы попросту задаете себе вопрос и с помощью карт получаете на него ответ.

Фото: Pixabay.com

Некоторые современные гештальт-психологи иногда прибегают к картам Таро, чтобы достучаться до подсознания пациента. Красочные картинки помогают человеку выстроить образы, ассоциировать их с собственной жизнью и самостоятельно решить для себя, в чем же причина беспокойства.

13 декабря 2023, 15:03
Фото: Pixabay.com
Ольга Андреева
Клео.ру✓ Надежный источник

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