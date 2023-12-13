Косметолог Радица рассказала о трех этапах очищения кожи перед сном

Многие девушки мечтают о красивой и ухоженной кожи. Как оказалось, она отвечает не только за внешнюю составляющую, но и за здоровый сон.

Многие девушки уделяют особое внимание кожи лица. Как известно, ее состояние напрямую влияет на внешность. Представительницы прекрасной половины человечества мечтают, чтобы их кожа была ухоженной, красивой и сияющей. Косметолог Лилиана Радица рассказала, что как очистить кожу лица в конце дня, чтобы сон был крепким и здоровым, да и в целом организм был отдохнувшим.









По мнению эксперта, это обязательно должен быть уход, состоящий из трех этапов. В начале девушкам следует снять макияж с кожи. Для этого следует использовать средства, которые имеют жирорастворимые свойства. Важно очистить и поверхность кожи, и глаз, и грязь, которая накопилась за день.





На втором этапе следует использовать средства, которые обладают водорастворимыми качествами. Они помогут очистить саму кожу от сальных и потовых желез, которые также копятся в течение дня. Очищение кожи лица помогает предотвратить возникновение различных раздражений и снизить возможность появления акне.

На третьем этапе девушкам, как убеждена специалист, важно использовать средство, которое способствует восстановлению нарушенного кислотно-щелочного баланса, возникающего из-за воздействия воды на кожу во время очищения.









Как очистить кожу лица в конце дня, понятно. Но как это влияет на сон? По словам эксперта, процесс очищения кожи лица может служить ритуалом, который помогает расслабиться, подготовиться к отдыху и крепкому сну.