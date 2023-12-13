Мунбуты и стиль Y2K: рассказываем главное о самом модном тренде этой зимы

Бренд, покоривший сердца таких икон моды, как Пэрис Хилтон и Виктория Бекхэм в 00-х годах, сейчас на пике популярности. В конце XX века кодом Y2K программисты обозначали "проблему 2000 года". На самом деле это понятие не имеет никакого отношения к моде, однако стиль получил именно такое название. Y2K продолжает диктовать модные тренды и снова вернулся в образе футуристической обуви Moon Boot (мунбуты).

Не знакомы с корнями бренда? В 1969 году итальянский предприниматель Джанкарло Занатта основал компанию Moon Boot. Вдохновением для смелого силуэта ботинок послужила высадка на Луну "Аполлона-11". Именно антигравитационные ботинки, в которых ходили Нил Армстронг и его коллеги-астронавты, вдохновили бизнесмена. Со временем компания стала одним из главных трендов модной сцены и набирала все большую популярность. За последние десятилетия продано более 25 миллионов пар обуви.

Возможно, ажиотаж вокруг лунных ботинок не случаен, ведь они стали очень популярными среди знаменитостей. Именитые звезды, включая Дуа Липу, Трейси Эллис Росс и Мадонну, гордо демонстрировали свою раздутую обувь. Однако Рита Мелссен, стилист Мадонны, считает, что их возрождение связано с тем, что наше поколение "официально живет в будущем, которое когда-то казалось нереальным и непредсказуемым". Мода просто отражает эту новую реальность. Раз уж бренд был создан в честь сапог, носимых астронавтами, она уверена, что научно-фантастический, футуристический стиль будет актуален этой зимой.





Вопреки первоначальному впечатлению, объемные силуэты не являются сложными в носке, и это решение даже для тех, кто не занимается зимними видами спорта. Мелссен утверждает, что обувь "мунбуты" можно сочетать практически с любой вещью из гардероба, однако она предлагает несколько конкретных стилей.

Я предпочитаю носить их с винтажным платьем-футляром, мини-платьем или свободными брюками и футболкой", – говорит она. Выбирайте что угодно, лишь бы вам было весело.

Отметим, что мунбуты отличаются особенно массивной и объемной подошвой, которая гарантирует идеальную амортизацию и защиту от холода и сырости. Они предлагают широкий выбор дизайнов и цветовых решений, позволяя каждому подобрать идеальную пару, отражающую его индивидуальность и уникальный стиль. От ярких металлических оттенков до классических нейтральных цветов – эта обувь способна дополнить любой образ.

Более того, обувь "мунбуты" подходит для различных ситуаций и местности. Они идеальны для зимних прогулок по городу, походов по горным склонам или зимних спортивных мероприятий. Благодаря уникальной конструкции и износостойким материалам, мунбуты обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и надежность в любых условиях.

Таким образом, обувь "мунбуты" (moon boot) и стиль Y2K – это главный тренд этой зимы, объединяющий функциональность, комфорт и стиль.