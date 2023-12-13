Для стройной талии: рецепт овсяного печенья без глютена и сахара

Для тех, кто придерживается безглютеновой диеты и не употребляет сахар, редакция "Клео.ру" рекомендует присмотреться к этому рецепту. Рассыпчатое вкусное овсяное печенье порадует вас за утренним кофе или вечерней чашечкой чая.

Такое печенье поможет надолго забыть о перекусе: овсянка – это медленный углевод, она даст насыщение на несколько часов. Для приготовления овсяного печенья вам понадобится:

3 яйца

50 гр сливочного масла

3 ст л сахарозаменителя (эритрит или стевия)

50 гр сушеной клюквы

50 гр семечек (из подсолнечника/тыквы/льна)

овсяная мука





Если у вас нет дома овсяной муки, но есть хлопья, то их можно перемолоть в кофемолке, и вы получите ту же муку. Но она будет чуть более крупного помола. Хотя на вкус печенья это никак не влияет, однако из купленной муки воздушность печенья будет больше.

Для приготовления муки в кофемолке берите хлопья небыстрого (!) приготовления. Из хлопьев, которые варятся до 25 минут, получается самая полезная мука.

Далее по рецепту: разбейте три яйца в вашу чашку для теста. Туда добавьте сахарозаменитель, мягкое теплое (не горячее) сливочное масло, клюкву (предварительно промыв), семечки. Все хорошенько перемешайте. Затем потихоньку добавьте овсяную муку. Консистенция теста должна быть такая, чтобы вам было удобно лепить из него печенье. Оставьте тесто на 5-10 минут, оно еще немного разбухнет.

После этого берите от теста по кусочку, катайте и делайте по форме котлет. Будущие печеньки должны быть широкими, чтобы они рассыпались во время того, как вы будете их есть. По консистенции они похожи на песочное тесто.



На противень, слегка смазанный сливочным маслом, нужно выложить ваше печенье и выпекать в течение 20-25 минут. Такой вот простой и полезный рецепт! Приятного аппетита!