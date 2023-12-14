Модельер Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

О назначении Рубчинского в штат бренда Yeezy сообщил сам музыкант на странице своего блога. Канье Уэст выложил публикацию, в которой назвал модельера "легендарным российским дизайнером". Американский рэпер также сообщил, что этот момент станет одним из самых важных в истории дизайна. В тоже время сам Гоша в своих социальных сетях написал, что прекращает совместную работу с представителями японского бренда Comme Des Garons.

Примечательно, что американский рэпер Канье Уэст ранее уже имел опыт работы с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Около пяти лет назад музыкант рассказывал подписчикам своего блога о том, что планирует делать татуировку, эскиз которой нарисовал модельер. Зарисовка представляла из себя надпись "Saint West", которая дословно переводится как "Святой Уэст". Наколка была адресована сыну рэпера, которого родила его бывшая жена Ким Кардашьян. Впрочем, некоторые пользователи Сети решили, что Гоша Рубчинский тогда использовал уже готовые шрифты.

История успеха российского дизайнера

Гоша Рубчинский родился 39 лет назад в Москве. Наиболее широкую известность он получил благодаря созданию модных коллекций в уличном стиле. Правда, путь будущего дизайнера начался с работы в совершенно другой области. Изначально Рубчинский был парикмахером, а уже после, приобщившись к миру кино, заявил о себе как о стилисте-костюмере. Первая популярность к Гоше пришла в 2008 году, именно тогда он приступил к созданию личного бренда одежды Gosha Rubchinskiy и выпустил первую коллекцию под названием "Империя зла".

Сам Гоша Рубчинский ранее рассказывал, что вдохновение на создание образов к нему приходило во время того, как он листал ленту в одной из социальных сетей. Друзья дизайнера публиковали интересные для него референсы, которые он внимательно рассматривал, а уже после создавал эскизы. В 2015 году Гоша Рубчинский стал по-настоящему известен не только в России, но и за рубежом. Многие звезды Голливуда стали приобретать наряды, созданные российским дизайнером.