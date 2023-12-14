Маникюр и яркие волосы. Почему этот тренд затронул мужчин?

Мужчину делают мужчиной его принципы, поступки, ценности, понимание его роли, ответственность, его жизненная позиция, а также семья. Но все вышеперечисленное не связано с одеждой, которую надевает человек или со слушаемой музыкой, потому что это акт самовыражения и эстетический оттенок личности. По-моему личному мнению, это искусство, проявление себя и то как люди меня видят – сформированный образ от психологического посыла и социального взаимодействия.



Одежда, прическа, маникюр – все это становится частью самовыражения. Многие люди считают, что это не имеет никакого отношения к тому, какими ценностями обладает мужчина. В конечном счете, это просто способ выразить себя.

По большому счету люди при виде человека считывают определенный посыл, который я несу в мир. Поэтому цвет волос или маникюр, если он сделан красиво и гармонично, сочетается с одеждой и сам человек, вынося это в поле других людей уверен, что это красиво и эстетично и не несет в этом никакого негативного смысла, то это имеет место быть.





Другое дело, когда человек делает это назло, красит волосы, потому что это протест или вызов обществу. Это большая разница, одно дело бежать от себя, другое – это быть тем кем ты хочешь. Мне абсолютно не сложно перекрасить свои волосы или вообще сбрить их – это будет мое личное желание и на какое-то время мне так будет хорошо.

Однако, важно помнить, что все должно быть умеренно. Существуют определенные рамки, в которых должен существовать мужчина, чтобы избежать негативной реакции со стороны общества. Если мужчина может проявить свою индивидуальность и эстетическую сторону без вызова или протеста, то это может быть вполне приемлемо.





Таким образом, можно сказать, что современное общество постепенно меняет свое отношение к проявлению эстетической стороны мужчины. Однако, важно помнить о мере и уважении к общественным нормам. В конечном счете, каждый человек имеет право на самовыражение, но это должно происходить в рамках уважения к окружающим. А если говорить о тренде современности, то это просто цикличность моды.