Зимний аутфит: выбираем модный пуховик по типу фигуры

В большинстве регионов нашей страны уже давно наступила самая что ни на есть настоящая зима. И для того, чтобы провести столь холодный период максимально насыщенно, необходимо как следует утеплиться. С этой задачей отлично справится пуховик. Правильно подобранная куртка позволит вам не только передвигаться от места до места, но еще и активно проводить время, гуляя по городу и проводя досуг на катке. А чтобы верно выбрать зимний аутфит, следует ориентироваться не только на тренды сезона, но еще и на конституцию тела. Редакция "Клео.ру" изучила этот стильный вопрос и подготовила для читателей полезные советы, как выбрать модный пуховик по типу фигуры.

Тип фигуры – песочные часы

На обладательницах такого типа фигуры отлично сидят практически любые вещи. Если вы не боитесь морозов, то рекомендуем вам не прятать свои формы, а лучше рассмотреть укороченные пуховики. Такие модели гармонично сочетаются с широкими брюками с завышенной талией, платьями из трикотажа или утепленными спортивными штанами (джоггеры). Замерзающим советуем выбирать объемные пуховики, которые напоминают одеяло. Такую одежду можно дополнить поясом по талии.

Тип фигуры – груша

Девушки с фигурой в форме "груши" смело могут похвастаться классными бедрами. Однако в верхнюю, более узкую часть, стоит добавить немного объема. Рекомендуем обратить внимание на модели с "дутыми" элементами, меховой отделкой или высоким воротником. Наиболее подходящим вариантом считается пуховик длиной до середины бедра. Эту модель легко можно комбинировать с любой обувью и одеждой.





Тип фигуры – яблоко

Представительницам данного типа фигуры стоит визуально вытянуть силуэт и скрыть лишний объем в области груди и плеч. Ваша главная и привлекательная особенность – ноги. Именно их мы и будет демонстрировать окружающим. Девушкам с типом фигуры "яблоко" рекомендуется обратить внимание на пуховики прямого кроя и средней длины либо рассмотреть варианты оверсайз.

Главный модный совет – не подчеркивайте талию ремешками и поясами.

Тип фигуры – прямоугольник

Если ваша талия выражена нечетко, а плечи и бедра равны по объему, то советуем обратить внимание на пуховики, которые "смягчают" пропорции тела. К таким моделям относятся приталенные удлиненные куртки с ремешком или поясом.

Следует не выбирать прямые варианты, так как они могут скрыть женственные изгибы вашего тела.

Тип фигуры – перевернутый треугольник

Обладательницы узких бедер и широких плеч зачастую с трудом выбирают одежду. Главная задача при данном типе фигуры – грамотно добавить объем в нижней части тела. Выбирая зимний пуховик, рекомендуем вам рассмотреть широкие модели, подчеркивающие ваши достоинства. Отдавайте предпочтение свободным и удлиненным курткам без капюшона (чтобы не перегрузить верх). Лучше всего выбрать пуховик А-силуэта.