Российские врачи рассказали о самых нелепых новогодних подарках от пациентов

Редакция "Клео.ру" напоминает, что доктора не являются госслужащими, в связи с чем нормы по ограничению стоимости подарков и виде поощрения на них не распространяются. Врачи признательны за любое внимание, которое оказывает пациент, но иногда слов благодарности будет достаточно.

Врачи – это неотъемлемая часть нашей жизни, они стоят на передовой борьбы с болезнями и способствуют нашему благополучию. Их преданность и самоотверженность заслуживают нашего восхищения и признательности. Именно поэтому мы стремимся выразить свою благодарность медикам, не только словами, но и делами. Один из самых приятных и особенных способов выразить нашу признательность врачам – это дарить им подарки.

Доктора работают круглосуточно, помогая людям в трудные моменты и сталкиваясь с разнообразными ситуациями. Иногда пациенты решают выразить благодарность и уважение к врачам необычными или даже странными способами. Итак, приступим:



"Мне подарили чекушку коньяка со словами: у каждой женщины должна быть такая в сумке", – рассказывает врач-терапевт с возмущением.

Тем временем редакция "Клео.ру" напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью! Да и подарок, мягко говоря, не из приятных.





Однажды мне подарили жаропонижающее из нашей аптеки. Пациент посчитал, что мне это нужно. Он посмотрел на меня и решил отдать половину своих бесплатных лекарств. Отказывалась как могла, но он сказал, что если я не возьму хотя бы один экземпляр, то он будет до конца приема сидеть со мной в кабинете, – признается доктор.

Невиданная щедрость – не иначе. Нам рассказали, что этот пациент – пенсионер и на приеме мужчина чувствовал себя отлично, вел себя совершенно спокойно. Ну, может быть, не нравится ему это лекарство – кто знает?

Однажды мне подарили целый набор. Пациентка принесла все сразу и с гордостью продемонстрировала: грязная бутылка из-под сока, обернутая в пряжу, поношенная шапка, отельные тапочки, пенка для укладки волос, ложка, блеск для губ, сухарики и головка чеснока. У меня было много вопросов, но ни одного ответа, – рассказывает врач-участковый.



Да, у нас, к слову, тоже есть вопросы. А вообще, грех жаловаться на пенку для волос.

Я даже не знаю, как сказать. Средство для интимной гигиены, – признается доктор.

Шампунь и гель для душа, оказывается, больше не в тренде. Нас бы расстроил такой подарок, остается только гадать, что этим хотел сказать пациент?

По меньшей мере 15 человек ответили, что самый нелепый подарок – это шоколад известного бренда с 75% какао-бобов. Не нравится он многим, ну что теперь с этим поделать?





Одна женщина мне часто приносит продукты: молоко, колбасу, хлеб, свежее мясо, – делится врач.

Мы узнали берут ли врачи домой провизию, которую дарят пациенты, ответ однозначный – нет. Боятся. Рекомендация: не стоит вручать доктору продукты питания, к сожалению, в большинстве случаев все это идет в утилизацию.

Среди действительно необъяснимых подарков оказались разбитая тарелка, сборник художественной выставки за 2000-ый год, блокнот с личными данными пациента, нижнее белье, маска для лица в целлофановом пакете. Мы не знаем, как это прокомментировать, но уверены, что таким подаркам мало кто обрадуется.





Одним из самых популярных подарков врачам, особенно под Новый год, является консервация. Варенье, компот. Банки с огурцами, помидорами, квашенной капустой.

Я не могу рискнуть и пробовать продукцию, которую сам пациент производит, так как мне неизвестны санитарные требования, которым она должна соответствовать, – рассказывает врач.



Российские доктора описали самые нелепые новогодние подарки, которые они получали от пациентов. Несмотря на их странность, презенты становятся своеобразными символами благодарности и уважения. Врачи, в свою очередь, ценят эти жесты и стараются всегда радостно принимать все подарки, выражая собственную благодарность за доверие и уважение со стороны пациентов.