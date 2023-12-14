Стильные прически на короткие волосы: 5 простых идей

В последнее время наблюдается взрывной рост популярности коротких волос, которые становятся неотъемлемой частью визуального образа многих современных женщин. В этой статье мы поделимся пятью простыми и эффективными идеями модных причесок на короткие волосы, которые непременно вам понравятся.

ЭФФЕКТ МОКРЫХ ВОЛОС

Если вы хотите подчеркнуть структуру своих коротких волос и придать им немного глянца, прическа с таким эффектом идеально подойдет для вас. Просто нанесите гель или специальное средство для укладки на чистые и влажные волосы, аккуратно распределите его по всем прядям и создайте легкий аккуратный шарм.





ВОЛНЫ

Если вам хочется добавить объема и текстуры вашим коротким волосам, создание мягких волн станет отличной идеей. Для этого используйте утюжок. Постепенно завивайте каждую прядь волос, затем аккуратно причесывайте и придавайте желаемую форму с помощью геля или воска для укладки.





КОСИЧКИ

Вы можете создать модную прическу на коротких волосах с помощью косичек. Например, заплетите их вокруг головы, создавая изящный ободок.





ДВА ПУЧКА

Если вы ищете необычную прическу, которая обеспечит вам яркий и запоминающийся образ, попробуйте стиль с двумя пучками. Просто разделите волосы на две части и сформируйте пучки на верхней части головы. Придайте им необходимую форму и закрепите крепкими шпильками или резинками.





КУДРИ

Наконец, последняя идея – создание мелких кудрей, которые добавят вашим коротким волосам объема и текстуры. Используйте утюжок с тонкими пластинами для завивки каждой пряди по отдельности. Придайте форму своим кудрям и закрепите их с помощью специального фиксирующего средства.