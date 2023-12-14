Отличное начало дня: какие продукты лучше всего есть на завтрак

Многие диетологи советуют не пренебрегать утренней трапезой. Специалисты уверяют, что сбалансированный завтрак – необходимый элемент здорового питания. Первый прием пищи, как правило, способен не только нормализовать вес, запуская метаболизм, но еще и повлиять на улучшение здоровья. Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей полезный список продуктов, которые лучше всего есть на завтрак.

Продукты, богатые белком

Белок, пожалуй, является основным питательным веществом, который считается важнейшим строительным материалом для организма. Больше всего его содержится в следующих продуктах: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые. Поскольку наша статья все-таки про завтраки, то советуем вам начать свой день с яиц или молочки.

Идея для завтрака: натуральный йогурт без добавления сахара. Разнообразить этот продукт помогут орехи и ягоды. Также на завтрак можно съесть омлет, приготовленный на пару.





Продукты с "остринкой"

Пожалуй, не самый очевидный совет. Некоторые специалисты рекомендуют завтракать продуктами с содержанием капсаицина (например, перец чили). Благодаря увеличению температуры тела, ваш организм заставит мышцы работать активнее, что повлияет и на сжигание калории.

Идея для завтрака: лучше всего приготовить белковый омлет с добавлением любимого острого соуса или перца чили. Другим полезным вариантом является тост из цельнозернового хлеба, авокадо и яйца. Добавьте в бутерброд немного перчинки (советуем начать с малых порций).

Кофе и чай

Многие считают, что полезнее всего не начинать свой день с чашечки кофе, однако это не совсем так. Дело в том, что в этом напитке содержится кофеин, который отлично влияет на ускорение метаболизма. Согласно проведенным исследованиям, люди, которые на завтрак пьют кофе, дополнительно сжигают около 100 калорий в день.

Что касается чая, то в нем тоже содержится кофеин, особенно в зеленой матче или улуне. Эти напитки стимулируют в организме реакции окисления жировых клеток, что благоприятно влияет на дополнительное сжигание калорий.





Продукты, обогащенные кальцием

Специалисты считают, что недостаток кальция приводит к тому, что метаболизм человека снижается. Рекомендуется начинать свой день с продуктов, в которых это вещество содержится в наиболее большом количестве. Дополнительно можно обратиться за советом к врачу, который назначит вам БАДы.

Идея для завтрака: приготовьте молочную гречневую или овсяную кашу с добавлением сыра и кунжута. В данных продуктах (молоко, сыр, кунжут) содержится большое количество необходимого кальция. Если с утра вам совершенно не хочется есть, то можно выпить молоко или любой другой кисломолочный продукт.