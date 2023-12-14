"Папины Дочки. Новые", "Букины": в чем феномен сериалов-сиквелов, которые заполонили российскую киноиндустрию

Кинематограф в России за 2023 год обрел небывалую популярность. С одной стороны, это объясняется увеличением количества качественного контента, который производят отечественные телеканалы и студии. Вторым существенным фактором стало появление сиквелов российских сериалов, таких как "Папины дочки. Новые", "Букины" и другие.

2023 год – прямое доказательство того, что все в этом мире циклично: мода (стиль Y2K, о котором недавно писали "Клео.ру" ), музыка (хит "Плохая девочка" в соавторстве Винтаж, Травмы, SKIDRI и DVRKLXGHT, фит Инстасамки и Лолиты – "На титанике") и даже кино – сериалы-сиквелы заполонили российскую киноиндустрию.

Сиквелы – это продолжения уже полюбившихся зрителям историй, в которых сохраняется главная идея, стиль и концепция, но происходят новые события и приключения. Благодаря этому, зрители имеют возможность продолжать следить за жизнью постоянных героев и узнавать новую информацию о них.

Редакция "Клео.ру" обратилась за комментарием к режиссеру-постановщику фильмов Антону Михалеву, чтобы узнать ответы на главные вопросы о том, как произошел резкий взлет российского кинематографа, почему сериалы-сиквелы так популярны и в чем их феномен:

Во-первых, есть потребность в оригинальном контенте, который создают у нас, в нашей стране. Вероятно, то, что имело большую популярность, которая была создана до сегодняшнего года, немножко изжила себя: захотелось что-то новое. Однако новое – это хорошо забытое старое. Поэтому произошел такой "виток", как историческая спираль. Взяли два популярных телепроекта в свое время [Папины Дочки и Счастливы вместе] и пытаются их реанимировать. Хорошо или плохо это получается – это уже другой вопрос".







Одной из причин популярности сиквелов российских сериалов является то, что они уже имеют устоявшуюся аудиторию. Зрители, полюбившие первые сезоны или предыдущие части, с нетерпением ожидают продолжения сюжета и становятся активно заинтересованными в новом материале. Это гарантирует успех новых сезонов и способствует дальнейшей популяризации сериала.

Более того, сиквелы позволяют вносить некоторые изменения и улучшения в историю, исправлять возможные ошибки и раскрывать глубину героев, которые прежде оставались незамеченными. Это позволяет сериалам стать более интересными и увлекательными, удерживая внимание зрителей на протяжении всего экранного времени.

