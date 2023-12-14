Расклад Таро на 2024 год для Овнов от Анжелы Перл

Известный астролог Анжела Перл рассказала Овнам, что их ждет в 2024 году. Она посмотрела будущее первого знака зодиака по Таро. Что сказали карты?

Предсказательница достала 12 карт по числу месяцев года. Первый месяц январь сулит Овнам отдых и полную расслабленность. Карта месяца – четверка мечей. Главное, как отмечает Анжела Перл, не заболеть. Этот месяц не располагает к активной деятельности и новым свершениям. Лучше отдохнуть и спокойно подготовиться к февралю.

Карта Таро февраля – десятка пентаклей. Это месяц урожая. Финансовая карта сулит серьезную покупку или нового бизнес-партнера. У вашего мужа или жены может увеличиться доход.

На март астролог достала для Овнов карту "двойка чаш". Она обещает встречу второй половинки или новое знакомство. Также карта говорит об удачном заключении договора.

На апрель из колоды Таро Анжела Перл достала тройку жезлов. Это карта начинаний. Оно прогнозирует поездки, командировки и переезды. Возможно, у вас появятся новые знакомые.

В мае семерка жезлов обещает Овнам открытие новых возможностей или отстаивание своей позиции. Добавочная нулевая карта заявляет о событиях, которые подтолкнут к новым начинаниям.

В июне астролог сулит получение подарка или приза по шестерке чаш. Возможно, вы подарите кому-то что-то значимое. И снова нулевая карта напоминает, что пришло время начинать все заново.





В июле карты Таро сулят много вопросов, связанных с документами, информацией, поездками. Выпадает рыцарь мечей. Семерка мечей показывает спонтанность и внезапное решение что-то поменять.

В августе по карте двойка мечей Овнам понадобится баланс. Могут быть споры по финансовым вопросам. Об это говорит рыцарь пентаклей.

В сентябре астролог прогнозирует благоприятную атмосферу дома и появление рядом помощницы, мамы, сестры или подруги – того человека, который вас поддержит. Выпала королева кубков. Семерка пентаклей добавила финансовых вопросов в этом месяце.

В октябре колода Таро сулит Овнам появление некой королевы мечей. Это может быть женщина-финансист, бухгалтер, юрист, которая будет давать советы и помогать.

В ноябре эта же дама мечей останется рядом с вами и будет по шестерке пентаклей помогать в решении финансовых вопросов.

На декабрь Анжела Перл достала из колоды Таро карту королевы жезлов. Астролог пояснила, что она олицетворяет знак Овна. Это означает, что вы будете довольны собой. В декабре вы почувствуете себя поистине королевой.