Мята, чабрец, ромашка: букет трав для женской красоты

До появления кремов и средств по уходу за кожей женщины прибегали к помощи природы для поддержания здоровья и красоты. Летом наши прабабушки собирали самые разные травы, которые потом использовали не только в качестве питья, но и для косметических процедур. Трава была основой отваров, настоек и различных мазей.

И даже сейчас, когда полки магазинов заполонили разнообразные косметические средства, травы остаются верными помощниками в сохранении молодости и красоты. Но как известно, красота начинается со здоровья. Как травы могут помочь в этом?

Обратите внимание на самый женский цветок – ромашку. Само название этого растения переводится с латинского как "матка". Его используют для лечения женских недугов: эрозии шейки матки, кольпита, других воспалений. Все дело в антисептических и противовоспалительных свойствах ромашки. Ее отваром полощут горло при первых признаках ангины.

Но также ромашка известна и своими чудесными очищающими и омолаживающими свойствами. Настои и отвары из ромашки хорошо увлажняют и освежают кожу, делают волосы блестящими. Ванночки для рук из отвара ромашки благотворно сказываются на состоянии ногтей. А чай перед сном поможет укрепить нервную систему и избавиться от бессонницы.



Известно, что ромашка отлично поддерживает красоту светлых волос. Блондинкам на заметку: отвар ромашки поможет сохранить блеск светлых волос. Цвет станет более насыщенным. Для их красоты вы можете приготовить такой отвар: в литр кипящей воды всыпать две столовые ложки ромашки, томить 10 минут на медленном огне. Когда отвар настоится, ополоснуть волосы после мытья.

Следующая не менее полезная трава – это чабрец. Помимо того, что это растение помогает в поддержании здоровья иммунной и дыхательной системы, настойка чабреца отлично очищает кожу. При признаках акне такое средство будет незаменимо. В чабреце содержатся антиоксиданты, флавоноиды, которые помогают добиваться красоты изнутри. Чай с чабрецом усиливает способность кожи сопротивляться атакам свободных радикалов – главных провокаторов старения кожи.





Если у вас жирная кожа, то маска из чабреца вам поможет улучшить ее состояние. Попробуйте, чтобы в этом убедиться. Для приготовления вам понадобится: одна чайная лодка сушеных листьев чабреца, половина чайной ложки зеленой глины, одна чайная ложка меда, половина чайной ложки оливкового масла. Главное – измельчить чабрец почти до порошка и добавить к остальным ингредиентам. Нанести маску на кожу на 15 минут и смыть.

Еще один рекордсмен по пользе для женской красоты – это мята. Трава содержит больше количество антиоксидантов, фитостеронов, флавоноидов, фенольных кислот и многих других веществ, которые полезны для здоровья и красоты. Мята отлично помогает от тошноты, нарушений работы пищеварительной системы, поддерживают работу иммуннитета и является отличным противоаллергическим средством.

Мята и содержащиеся в ней вещества помогают выровнять pH уровень кожи, убрать излишнюю жирность. Если ваша кожа склонна к покраснениям и высыпаниям, попробуйте средства с мятой. Растение способствует более быстрому росту волос, согласно исследованиям. Настои и отвары из мяты хорошо осветляют кожу.



Для борьбы с пигментными пятнами вы можете попробовать такой крем. Взять свежую мяту, одну столовую ложку меда и четверть чайной ложки лимонного сока. Все это взбить и нанести на 20 минут на кожу лица. Этот крем с эффектом пиллинга. Поэтому после него нужно хорошо увлажнить кожу и какое-то время поберечься от прямых солнечных лучей.

Польза трав для здоровья и красоты абсолютно очевидна. Пользуйтесь дарами природы и будьте здоровы и прекрасны!