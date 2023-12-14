Здоровье не купишь: врач Синичкин назвал главные ошибки пациентов при самолечении

Какие ошибки совершают люди при заболевании? Никита Синичкин, врач-терапевт, рассказывает о случаях во врачебной практике, когда пациенты занимаются самолечением и состояние от этого отнюдь не улучшается.

Забота о своем здоровье – это одно из наиболее важных аспектов нашей жизни. К сожалению, многие из нас часто пытаются обойтись без посещения врача и предпочитают самостоятельно решать свои проблемы со здоровьем.



Для того чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к опытному врачу, который рассказал о наиболее распространенных ошибках пациентов. Доктор подчеркнул, что самолечение может иметь фатальные последствия и что важно обратиться к специалисту при любом сомнении.

Главная ошибка, которую совершают пациенты, – это самодиагностика. Многие люди, основываясь на симптомах и своих предположениях, начинают принимать лекарства без предварительной консультации с врачом. Часто это может привести к неверному выбору препарата, неправильной дозировке или несовместимости с другими принимаемыми лекарствами. В результате, состояние пациента может ухудшиться, и лечение затянется на долгое время.

Многие пациенты приходят на прием к врачу со словами, что они уже принимают антибиотик порядка трех дней и он им не помогает, – рассказывает Никита Алексеевич.







Другая распространенная ошибка – пренебрежение профессиональной помощью. Некоторые люди, столкнувшись с незначительными проблемами со здоровьем, решают, что сами справятся и без врача. Они ищут информацию в интернете, советуются с друзьями по приему лекарств или просто игнорируют проблему, ожидая, что она сама по себе пройдет. Однако, такое отношение к своему здоровью может привести к серьезным осложнениям и даже стать угрозой для жизни.



Некоторые пациенты приходят и говорят, что они лечатся вот такими-то вот препаратами. Правда, эти лекарства не имеют доказательной эффективности, они применялись, скажем, 20, 40 лет назад, а узнали они о них через друзей. Тогда это было актуально, но медицина не стоит на месте, – делится доктор.







Еще одна частая ошибка – самопрописывание лекарств. Некоторые пациенты, имея предыдущий опыт заболевания или следуя советам из интернета, решают начать лечение без указания врача. Однако, каждый организм уникален, и то, что помогло одному, может негативно сказаться на другом. Также, самопрописывание лекарств с высоким риском для здоровья может привести к превышению дозировки или появлению побочных эффектов.

Есть категория пациентов, которые приходят и с ходу показывают препарат, который они принимают со словами: мне моя родственница купила где-то там в Египте, Турции, за рубежом, оно на основе натуральных ингредиентов, которых в нашей стране не производят. Думая о том, что все это – панацея от всех болезней, – рассказывает врач.





Доктор также отметил, что самолечение народными методами, основанными на использовании трав и чаев, оказывается неэффективным в борьбе со многими заболеваниями:

Многие пациенты приходят и говорят, что они пьют различные чайные, травяные сборы. И считают, что это панацея от всех болезней. Они рассказывают, что лекарственная практика, именно таблетированная, ударяет по состоянию их здоровья. В результате они заставляют себя пить эти настои и отвары, – говорит Никита Алексеевич.

Хотя природные растения содержат определенные химические соединения, которые могут оказывать некоторое воздействие на организм, большинство исследований не подтверждают их серьезное лечебное действие. Более того, некоторые травы и чаи могут иметь побочные эффекты и противопоказания, о которых мало кто знает.



Доктор также отметил, что важно не забывать о регулярных визитах к врачу и профилактических обследованиях. Многие пациенты, считая себя здоровыми, пренебрегают такими мерами предосторожности, что может привести к задержке в диагностике и начале лечения серьезных заболеваний.





Здоровье – это то, что невозможно купить. Поэтому, при беспокоящих симптомах и проблемах со здоровьем, лучше обратиться к профессионалам. Доктора обладают знаниями и опытом, которые помогут справиться с любыми заболеваниями, их рекомендации и назначения должны быть соблюдены для достижения оптимального результата. Безопасность и благополучие нашего здоровья – в наших руках, и своевременное обращение к врачу – это первый шаг к сохранению наших жизней.