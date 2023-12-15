Советы эксперта: дерматолог Жовтан рассказала, как обезопасить себя от обморожения

Вообще, опасаться следует не только жгучих морозов. Нулевая температура воздуха в условиях повышенной влажности и холодного ветра тоже может привести к такому явлению, как обморожение. Журналисты издания "Пятый канал" пообщались с врачом-дерматологом Наталией Жовтан и узнали у нее, как обезопасить себя зимой. Специалист также объяснила, что делать, если человек все-таки столкнулся с этой неприятностью.





Эксперт объяснила, что обморожение – это повреждение тканей в тех частях тела, которые наиболее пострадали от воздействия низких температур и слишком высокой влажности. Это явление в большинстве случаев сопровождается переохлаждением всего организма.

Дерматолог отметила, что причиной тому может быть ношение чрезмерно тесной обуви не по размеру. К остальным причинам специалист отнесла недостаточное количество согревающей одежды и ношение синтетики. По словам врача, эти предметы гардероба негативно влияют на сохранение необходимой температуры тела.



Если вы все-таки столкнулись с таким явлением, как обморожение, то следует незамедлительно оказать нуждающемуся помощь. Дерматолог Наталия Жовтан советует предпринять следующие действия:

1. Рекомендуется переместить пострадавшего в теплое место и по возможности наложить на поврежденные участки тела повязки с согревающим эффектом;

2. Напоить человека чем-то не слишком горячим;

3. Набрать теплую ванну или принять душ. Постепенно повышайте температуру воды от 35 градусов;

4. По возможности займитесь легкой физической активностью. Это поможет улучшить кровообращение.

Что не стоит делать при обморожении:

1. Врач категорически не разрешает резко вставать под струю кипятка. Это усугубит положение дел и повлечет за собой потерю чувствительности нервных окончаний;



2. Не употребляйте алкогольные напитки;

3. Не смазывайте поврежденные и обмороженные участки тела жирными кремами.